Με λόγια οργής και αγανάκτησης, η μητέρα του αδικοχαμένου εθνοφρουρού Θανάσης Νικολάου ξεσπά δημόσια, δύο και πλέον δεκαετίες μετά τον θάνατο του παιδιού της, καταγγέλλοντας συγκάλυψη, αδιαφορία και θεσμική αναλγησία.

«Το δικό μου ξέσπασμα να δείτε», δηλώνει με ένταση. «Δεν φτάνει που μου σκότωσαν το παιδί μου, με ταλαιπωρούν 20 και πλέον χρόνια χωρίς ίχνος συνείδησης, ντροπής και σεβασμού».

Η ίδια στρέφει τα πυρά της κατά της Νομικής Υπηρεσίας, θέτοντας ευθέως ζήτημα αξιοπιστίας και θεσμικής υπόστασης. «Για ποιαν Νομική Υπηρεσία ασχολείστε; Υπάρχει τέτοιος θεσμός με τη σημασία αυτής της λέξης;», διερωτάται, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι το κράτος απέτυχε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, εάν υπήρχε μια πραγματικά ανεξάρτητη και δίκαιη Νομική Υπηρεσία, θα είχε αναλάβει αυτεπάγγελτα τις ποινικές διώξεις. «Θα έπρεπε να κάμουν αυτοί τις ποινικές διώξεις που αναγκαστήκαμε να κάνουμε εμείς, οι χαροκαμένοι γονείς του δολοφονημένου στρατιώτη, †Θανάση Νικολάου», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια βρέθηκε να διεκδικεί μόνη της δικαιοσύνη.

Η μητέρα κάνει λόγο για στάση αντιπαλότητας του κράτους απέναντι στην οικογένεια επί 20 χρόνια, κατηγορώντας αρμόδιους λειτουργούς ότι «στήριζαν και προστάτευαν τους ενόχους που συγκάλυψαν τον φόνο του στρατιώτη που τους υπηρετούσε». Όπως υποστηρίζει, η υπόθεση παρουσιάστηκε ως αυτοχειρία, παρά τα – όπως αναφέρει – προφανή στοιχεία που, κατά την ίδια, καταδείκνυαν δολοφονία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο γεγονός ότι, μετά την εκταφή και την επιστημονική επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, πρόσωπο που – όπως σημειώνει – φέρεται να εμπλεκόταν στη συγκάλυψη ζήτησε προστασία επικαλούμενο απειλές. «Δεν μάθαμε όμως ποτέ ποιοι ήταν εκείνοι που τον απειλούσαν. Προφανώς ήταν κάποιοι γνωστοί και τους κάλυψαν και εκείνους», υποστηρίζει.

Θέτοντας ευθέως ζήτημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς, η μητέρα του Θανάσης Νικολάου διερωτάται: «Εάν υπήρχε η σωστή και δίκαιη Νομική Υπηρεσία που αρμόζει σε ένα Κράτος Δικαίου, δεν θα έπρεπε καθηκόντως να τα ψάξει ΟΛΑ και να ξεκινήσει η ίδια τις ποινικές διώξεις; Όπως προανέφερα, δεν είχε τα κότσια, διότι αντί να στηρίζει τα θύματα, στηρίζει τους θύτες. Με ΟΛΑ αυτά, ποιος θα τους έχει εμπιστοσύνη πλέον;».