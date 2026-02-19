Σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε κατά τη σημερινή δικαστική διαδικασία, αναφορικά με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, εναντίον των πέντε κατηγορουμένων. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, ενημέρωσε ότι αποσύρεται από την υπόθεση για να καταθέσει ως μάρτυρας, με το δικαστήριο να αποφασίζει νέα αναβολή για τις 13 Μαρτίου.

Ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος αστυνομικού σταθμού Λάνιας, Χριστάκης Καπηλιώτης, παρουσιάστηκαν εκ νέου, το πρωί της Πέμπτης, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τον τελευταίο να εκπροσωπεί τον εαυτό του, χωρίς την παρουσία δικηγόρου υπεράσπισης.

Η σημερινή διαδικασία ήταν ορισμένη για να ακουστούν οι προδικαστικές ενστάσεις των δικηγόρων υπεράσπισης καθώς και του κ. Καπηλιώτη, μια εκ των οποίων αφορούσε και το γεγονός ότι ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, δεν μπορούσε να είναι κατήγορος, αφού ήταν ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου.

Ωστόσο, ο κ. Μάτσας ενημέρωσε ότι αποσύρεται από την υπόθεση - την οποία θα αναλάβει το δικηγορικό γραφείο Χρίστου Κληρίδη – και ότι προτίθεται να καταθέσει ως μάρτυρας, για δύο λόγους. Ο πρώτος, όπως είπε, αφορά στο γεγονός ότι ο δεύτερος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση Θανάση Νικολάου, Αντώνης Αλεξόπουλος, δεν επιθυμεί να καταθέσει ως μάρτυρας, καθώς είναι υποψήφιος για τη θέση του δικαστή στο Ναυτοδικείο. Όσον αφορά στον δεύτερο λόγο, ο κ. Μάτσας δήλωσε πως, επί του παρόντος, δεν επιθυμεί να τον αποκαλύψει.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Αλέξανδρος Κληρίδης, εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου Χρίστου Κληρίδη, ζήτησε νέα αναβολή, με τους δικηγόρους υπεράσπισης να φέρουν ένσταση, καθώς ανέφεραν πως ήταν έτοιμοι για τις προδικαστικές τους ενστάσεις, υπογραμμίζοντας πως αυτές δεν επηρεάζονται από την αποχώρηση Σάββα Μάτσα από την υπόθεση.

Μεταξύ άλλων, η υπεράσπιση υπέδειξε πως το μαρτυρικό υλικό που παραδόθηκε, σε ηλεκτρονική μορφή, αφορά περί τις 1,200 σελίδες και όχι 5 με 6 χιλιάδες σελίδες που είχε αναφέρει ο κ. Μάτσας στην προηγούμενη διαδικασία και ζήτησαν όπως αυτό τους δοθεί στην ολότητα του.

Μετά από ολιγόλεπτη διακοπή, το δικαστήριο αποφάσισε τελικά την αναβολή της διαδικασίας για τις 13 Μαρτίου, δίνοντας οδηγίες όπως όλο το μαρτυρικό υλικό και ο κατάλογος μαρτύρων παραδοθεί στην υπεράσπιση, μέχρι τις 9 Μαρτίου. Παράλληλα, ο δικαστής έδωσε αυστηρές οδηγίες όπως, στις 13 Μαρτίου, όλοι να είναι έτοιμοι για να ακουστούν οι προδικαστικές ενστάσεις, να τεθεί το πλαίσιο των παραδεκτών γεγονότων και να προχωρήσει η διαδικασία, καθώς δεν προτίθεται να δώσει νέα αναβολή.

Πηγή: ΚΥΠΕ