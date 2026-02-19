Στο 81% της κανονικής για μήνα Φεβρουάριο ανήλθε η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης στις ελεύθερες περιοχές από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και τις 9.00 το πρωί της 19ης του μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Εντυπωσιακή η ποσότητα βροχόπτωσης που έπεσε το τελευταίο 24ωρο στα Πλατάνια η οποία ανήλθε στα 22,4 χιλιοστά.

Η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου ανήλθε στα 65,8 χιλιοστά, σε σύγκριση με 81,6 χιλιοστά, που είναι η κανονική βροχόπτωση για το μήνα. Η ποσότητα βροχόπτωσης του τελευταίου 24ωρου ανήλθε στα 3,8 χιλιοστά.

Πιο αναλυτικά, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά την ίδια περίοδο σημειώθηκε στον Πρόδρομο με 189,3 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 130% της κανονικής για μήνα Φεβρουάριο. Μόνο το τελευταίο 24ωρο η ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε στα 7,4 χιλιοστά.

Ακολουθούν τα Πλατάνια με 188,9 χιλιοστά βροχόπτωση, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 128% της κανονικής με την βροχόπτωση του τελευταίου 24ωρου να ανέρχεται στο σημαντικό 22,4 χιλιοστά, η Πάνω Παναγιά με 126,9 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 110% της κανονικής και ο Σταυρός της Ψώκας με 126,6 χιλιοστά βροχόπτωση, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 94% της κανονικής για μήνα Φεβρουάριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ