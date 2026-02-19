Ένα ιδιαίτερο περιστατικό περιγράφει σε ανάρτησή της η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου.

Όπως αναφέρει, χθες βράδυ, γυναίκα γέννησε πρόωρα στις 27 εβδομάδες κύησης, μέσα στο σπίτι της το οποίο βρισκόταν σε απομακρυσμένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Υπηρεσίας, με την κα. Κωνσταντίνου να κάνει λόγο για μια επιχείρηση διάσωσης η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρά τις τεράστιες προκλήσεις.

Το Συντονιστικό Κέντρο όσο και τα πληρώματα, όπως σημειώνει, είχαν να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο κρίσιμους ασθενείς, τη μητέρα και το νεογνό.

"Η ανάνηψη ενός νεογνού ακόμα και μέσα στο ασφαλές περιβάλλον ενός Νοσοκομείου δεν είναι εύκολη υπόθεση πόσο μάλλον εκεί έξω", τόνισε.