Με λόγο γεμάτο ενθουσιασμό αλλά και βαθιά συνείδηση της ευθύνης που συνοδεύει τον ρόλο της, η Βασίλισσα του Καρναβαλιού Λεμεσού Αμαρυλλίς Κυριάκου, η οποία φέρει φέτος τον τίτλο «Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας», μίλησε στο Sigmalive για τον ιστορικό θεσμό που αποτελεί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «σήμα κατατεθέν» της πόλης.

Στη συνέντευξή της στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική πολιτιστική και κοινωνική αξία του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, το οποίο θεωρείται η πιο γνωστή και λαϊκή γιορτή της Κύπρου. Ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες, ρίζωσε βαθιά στην τοπική κοινωνία και χρόνο με τον χρόνο εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, χωρίς ποτέ να χάνει τον πυρήνα της παράδοσής του. Αν και τα έθιμα της Αποκριάς συναντώνται διαχρονικά σε κάθε γωνιά του νησιού, στη Λεμεσό η γιορτή απέκτησε με τα χρόνια τόσο έντονο και μαζικό χαρακτήρα, ώστε να ταυτιστεί απόλυτα με την πόλη και να αποτελέσει βασικό στοιχείο της πολιτιστικής της. Όπως υπογράμμισε, δεν πρόκειται απλώς για μια σειρά εκδηλώσεων, αλλά για έναν ζωντανό οργανισμό άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία της Λεμεσού και ευρύτερα της Κύπρου.

Η ίδια τόνισε ότι το καρναβάλι αποτελεί τρόπο εκτόνωσης και γνήσιας διασκέδασης τόσο για τον Λεμεσιανό όσο και για τους επισκέπτες από κάθε γωνιά του νησιού. Μέσα από τις παρελάσεις, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις και τη μαζική συμμετοχή, καλλιεργείται ένα έντονο αίσθημα συλλογικότητας και συμμετοχής, που φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις της πόλης.

Σε μια περίοδο γεμάτη κοινωνικές και παγκόσμιες προκλήσεις, η Αμαρυλλίς Κυριάκου εξήγησε πως το «μυστικό» της διαχρονικής αντοχής του θεσμού βρίσκεται στο πάθος και τη δημιουργική «τρέλα» των ανθρώπων της Λεμεσού. Όπως ανέφερε στο Sigmalive, κάθε άνθρωπος χρειάζεται ένα διάλειμμα από τις αντιξοότητες της καθημερινότητας και το καρναβάλι προσφέρει ακριβώς αυτή την παύση: μια ευκαιρία για έκφραση, χαρά και επανασύνδεση με την αισιοδοξία. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή των ανθρώπων που εργάζονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά για τη διοργάνωση, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη, καθώς και τις πολιτιστικές οργανώσεις και συνεργάτες που με κόπο και μεράκι διατηρούν τον θεσμό ζωντανό και συνεχώς εξελισσόμενο.

Ως γυναίκα που κατέχει έναν τόσο προβεβλημένο και συμβολικό ρόλο, δεν κρύβει πως νιώθει ότι εκπροσωπεί κάτι πολύ ευρύτερο από μια γιορτή. Δηλώνει ότι εκπροσωπεί κάθε γυναίκα και κάθε μικρό κοριτσάκι που ονειρεύεται να πετύχει τους στόχους του, σημειώνοντας πως η δική της πορεία αποδεικνύει ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν συνοδεύονται από επιμονή, πίστη και αγάπη για αυτό που κάνουμε.

Το μήνυμα που επιθυμεί να αναδείξει φέτος είναι ουσιαστικό και διαχρονικό: όταν αγαπάς κάτι αληθινά, η επιτυχία έρχεται ως φυσική συνέπεια. Αναγνωρίζοντας ότι «ο καθένας κουβαλά τον δικό του σταυρό», καλεί τον κόσμο να διατηρεί θετική στάση απέναντι στις δυσκολίες, με τη βεβαιότητα πως η αναγνώριση και το επιθυμητό αποτέλεσμα προκύπτουν μέσα από συνέπεια και αφοσίωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη διάσταση της αποδοχής και της διαφορετικότητας. Το καρναβάλι, όπως σημειώνει, αποτελεί χώρο έκφρασης για όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με το σύνθημα «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», η ομάδα της στηρίζει έμπρακτα τη συμπερίληψη, προβάλλοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον συλλογικό και ανοιχτό χαρακτήρα της γιορτής.

Πέρα όμως από τον πολιτιστικό του χαρακτήρα, το Λεμεσιανό Καρναβάλι λειτουργεί και ως σημαντικός μοχλός τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας εκτιμά ότι ο θεσμός ενισχύει ουσιαστικά την εικόνα της Λεμεσού ως σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης πολιτισμού, προωθώντας παράλληλα τις τέχνες και την κοινωνική δράση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Sigmalive και στην ταινία που προγραμματίζεται να γυριστεί κατά τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, ένα εγχείρημα που – όπως ανέφερε – θα προσφέρει τεράστια προβολή τόσο στην πόλη όσο και στον ίδιο τον θεσμό, ευχαριστώντας θερμά όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή του, μεταξύ αυτών και τη Σκεύη Αντωνιάδου.

Απευθυνόμενη στους επισκέπτες που θα κατακλύσουν τη Λεμεσό το εορταστικό τριήμερο, η Αμαρυλλίς Κυριάκου καλεί μικρούς και μεγάλους να αφήσουν πίσω έννοιες και σκοτούρες και να αφεθούν στη μαγεία της γιορτής. Να χορέψουν, να ζήσουν τη στιγμή και να τη βιώσουν όσο πιο έντονα μπορούν, σε ένα σκηνικό γεμάτο πάθος, τρέλα, χρώμα και ζωντάνια. Όπως δηλώνει με σιγουριά, πρόκειται για ένα καρναβάλι που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Αν έπρεπε να συμπυκνώσει όλο το πνεύμα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού σε μία μόνο λέξη, δεν θα δυσκολευόταν: «Ζωή». Γιατί, όπως λέει και το τραγούδι, «Καρναβάλι είν’ ζωή» — και αυτή η ζωή, όπως τη βιώνει η ίδια, πάλλεται δυνατά στους ρυθμούς του πάθους και της δημιουργικής τρέλας που κάνουν τη Λεμεσό να ξεχωρίζει.