Ολόκληρη η δημοσιογραφική διάσκεψη της Νομικής Υπηρεσίας χαρακτηρίστηκε από το πρωτοφανές ξέσπασμα της Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, Πωλίνα Ευθυβούλου, απέναντι σε ΜΜΕ και πολιτικά κόμματα. Η διάσκεψη είχε ως στόχο να ανακοινωθεί η άσκηση έφεσης στην αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου για τους Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάνη, ενώ εξηγούνταν οι λόγοι για τους οποίους το βίντεο του Al Jazeera δεν έγινε δεκτό ως μαρτυρία και γιατί δεν κατέστη δυνατή η παρουσία μαρτύρων κατηγορίας.

Με έντονο τόνο, η κυρία Ευθυβούλου επισήμανε στους δημοσιογράφους ότι «ουαί και αλίμονο» αν οι ίδιοι και η κοινωνία δεν στηρίξουν τους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας που έχουν δεχτεί απειλές και εμπλακεί σε επικίνδυνες υποθέσεις. «Ο κόσμος μας κοιτάζει κάτω από τα αυτοκίνητα του, έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες εμπρησμών δικαστηρίων για να καταστραφούν τεκμήρια με παραδοχές των κατηγορουμένων ότι το έκαναν».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η διάσκεψη είχε σκοπό να απαντήσει στην κριτική για την αθωωτική απόφαση των Συλλούρη-Τζιοβάνη, η Εισαγγελέας τόνισε ότι θεωρεί καθήκον της να ενημερώσει για το έργο των λειτουργών «που είναι διαχρονικά εδώ», ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται επικεφαλής.

