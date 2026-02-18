Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκαν οι τοπικές αρχές και η κοινότητα της Αγίας Νάπας τον θάνατο του Κυριάκου Σπύρου, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου, οι Αντιδήμαρχοι Σωτήρας, Αγίας Νάπας, Αυγόρου, Άχνας, Λιοπετρίου, καθώς και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, εξέφρασαν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Ο Κυριάκος Σπύρου υπηρέτησε για περισσότερα από 13 χρόνια ως υπάλληλος του Δήμου Σωτήρας, από το 2011 έως το 2024, διακρινόμενος για το ήθος, τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στα καθήκοντά του. Στη συνέχεια, συνέχισε την επαγγελματική του πορεία στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, όπου υπηρέτησε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας και όλο το προσωπικό του εκφράζουν τη βαθιά συμπαράστασή τους προς την οικογένεια και τους οικείους του. «Η μνήμη του Κυριάκου Σπύρου θα μείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν. Αιωνία του η μνήμη».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος στη Σωτήρα, στις 15:00.