Ξεκίνησε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η κατ’ άρθρον συζήτηση του κυβερνητικού νομοσχεδίου που αφορά στην παροχή δυνατότητας στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου να τοποθετούν φορητές κάμερες στις αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις τους, καθώς και στα οχήματα της Αστυνομίας Κύπρου.

Μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, δήλωσε ότι «παρά το γεγονός ότι κάποιες πρόνοιες έχουν τροποποιηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί που θα πρέπει να διασκεδαστούν ούτως ώστε να ξέρουμε ότι αυτό το εργαλείο δεν θα χρησιμοποιείται καταχρηστικά και θα προστατεύονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η όλη διαδικασία».

«Προφανώς εκ πρώτης όψεως αντικρίζουμε θετικά αυτήν την πρωτοβουλία, όμως δεν μπορούμε να μη θέσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στο μαρτυρικό υλικό που θα συλλέγεται από τις κάμερες, το πώς προστατεύεται αυτό το υλικό από τη χρήση του για άλλους σκοπούς από τους ενδεδειγμένους και το πώς η διατήρηση και η προστασία του θα καλύψει τους σκοπούς της νομοθεσίας που είναι - εκτός από την αυξημένη μαρτυρική χρήση του - και η προστασία των ίδιων των πολιτών», διευκρίνισε.

Ο κ. Πασιουρτίδης σημείωσε περαιτέρω ότι «εκείνο που ζητήσαμε σήμερα τόσο από το Υπουργείο (Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης) αλλά και από τις αρμόδιες αρχές είναι στη βάση των παρατηρήσεών μας να έρθουν με απαντήσεις για να μπορούμε και εμείς να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο θα αποτελέσει ένα ακόμα εργαλείο για την ενίσχυση και της αστυνόμευσης αλλά και της προστασίας των πολιτών και όχι ένα όπλο το οποίο θα παραβιάζει κατά το δοκούν ανθρώπινα δικαιώματα».

Πηγή: ΚΥΠΕ