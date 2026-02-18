Ένα παιδάκι 1,5 χρονών χρειάζεται δότη μυελού των οστών.

Αν είσαι 18–45 ετών, μπορείς να βοηθήσεις στις 19/02/2026 | 15:00–19:00 στο Κέντρο Κοινωνικών Παροχών Σωτήρας Αμμοχώστου.

Μια απλή κίνηση μπορεί να σώσει μια ζωή.

Γίνε δότης.