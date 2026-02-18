Ισοσκελισμένος είναι ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου, Ιωάννη Γιαπιντζάκη, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €226 εκατομμύρια, έπειτα από έγκριση επιπρόσθετου κρατικού κονδυλίου €3 εκατομμυρίων, αντί των €7 εκατομμυρίων που είχε ζητήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού ο προϋπολογισμός που είχε ετοιμαστεί τον περασμένο Ιούνιο ήταν ελλειμματικός.

Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Γιαπιντζάκης, ο προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος από τον περσινό κατά €420.000 και τα έσοδά του αποτελούνται κατά το 66% (€150 εκατομμύρια) από κρατικούς πόρους, ενώ το 34% (€76 εκατομμύρια) προέρχεται από άλλες πηγές.

Ο Αντιπρύτανης εξήγησε, επίσης, ότι €97,9 εκατομμύρια, δηλαδή το 43% του συνολικού προϋπολογισμού αφορούν δαπάνες σε ωφελήματα, όπως μισθοί και συντάξεις, οι λειτουργικές δαπάνες ανέχονται σε €15,2 εκατομμύρια (6.7% του προϋπολογισμού), ενώ σε €22,6 εκατομμύρια (10% του προϋπολογισμού) είναι οι διαχειριστικές δαπάνες. Στις δαπάνες αυτές σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό, ενώ αντίθετα μειώθηκαν κατά 20% οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (που αφορούν στη βιβλιοθήκη, στην αγορά εργαστηριακού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, αγορά νέων λογισμικών, κατασκευαστικά έργα κτλ.), που ανέχονται σε €35,5 εκατομμύρια.

Επίσης, οι δαπάνες που αφορούν εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, το πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανέχονται σε €46,4 εκατομμύρια ευρώ και, ενώ οι δαπάνες που αφορούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους και το Πανεπιστήμιο Κύπρο, ανέρχονται σε €8,4 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο Αντιπρύτανης ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόοδο έργων υποδομής του Πανεπιστημίου, πέρα από την ολοκλήρωση της πολυτεχνικής σχολής, που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ανέφερε ότι αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση και της ιατρικής σχολής, με τα εγκαίνια να προγραμματίζονται για τις 24 Μαρτίου. Εξάλλου, ανέφερε ότι έγινε ήδη και η προσωρινή παραλαβή του κτιρίου με κοινόχρηστους χώρους διδασκαλίας, και τα εγκαίνια αναμένεται να γίνουν τον Ιούνιο, στην παρουσία και του δωρητή. Για το κτίριο των Βιολογικών Επιστημών θα γίνει προσωρινή παραλαβή τον ερχόμενο Ιούνιο.

Ο κ. Γιαπιντζάκης είπε, ακόμα, ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 5 μεγαβάτ, καθώς και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 2,35 μεγαβατώρων, που αναμένεται να παράγουν ετησίως 8,4 μεγαβατώρες καθαρής ενέργειας. Σημείωσε ότι το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με την ανέγερση φοιτητικών εστιών, είπε ότι το Πανεπιστήμιο έχει ολοκληρώσει το σημείωμα έργου και τη μελέτη βιωσιμότητας και ανέμενε συγκατάθεση από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου. Ζητήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης να καταθέσουμε νέα ανάλυση της εναλλακτικής επιλογής ανάπτυξης σχεδιασμού του έργου μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, για σκοπούς σύγκρισης, ανέφερε. Εξέφρασε την προσδοκία ότι θα ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας σε περίπου ένα μήνα, με ένα επιπλέον κόστος €15.000.

Ο Αντιπρύτανης απηύθυνε έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει το πράσινο φως στο Πανεπιστήμιο να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανέγερση των εγκαταστάσεων τεσσάρων σχολών, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Απαντώντας αργότερα σε ερωτήσεις Βουλευτών σχετικά με τον μελλοντικό σχεδιασμό για νέα τμήματα και σχολές, ο κ. Γιαπιντζάκης επεσήμανε ότι πρόθεση υπάρχει, αλλά εφόσον υπάρχουν ήδη σχολές χωρίς στέγη, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όποια νέα σχολή θα έχει επαρκείς υποδομές για την λειτουργία της.

Εξάλλου, ως κρίσιμα ζητήματα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέδειξε και την ψήφιση νομοσχεδίου για τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών και νοσηλευτηρίων, καθώς και την ψήφιση νομοσχεδίου για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου στο Πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως είπε ο Αντιπρύτανης, είναι ορατός ο κίνδυνος να κλείσει.

Ερωτηθείς από Βουλευτές για την πρόοδο που υπάρχει σε ό,τι αφορά τα αγγλόφωνο προγράμματα, ο κ. Γιαπιντζάκης είπε ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα τρέξει το πρώτο πρόγραμμα από το τμήμα αρχιτεκτονικής, με έμφαση στη βιωσιμότητα. Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, ο Αντιπρύτανης ανέφερε ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου φοιτούν 1.300 πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές, ενώ συνολικά οι φοιτητές είναι 7.000, εκ των οποίων οι 5.000 είναι προπτυχιακοί και οι 2.000 μεταπτυχιακοί. Ακόμα, υπάρχουν 800 ερευνητές στα προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Αναφορικά με το θέμα που ήγειρε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, για τα προβλήματα λόγω κάλυψης πάγιων αναγκών σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με ειδικούς επιστήμονες, που είναι έκτακτο προσωπικό και συχνά εγκαταλείπουν τις θέσεις λίγο μετά την εκπαίδευσή τους, ο Αντιπρύτανης είπε πως συμφωνεί το Πανεπιστήμιο ότι το μοντέλο αυτό δεν είναι αποδοτικό και ότι έχει απευθύνει εκκλήσεις για το θέμα, αλλά υπάρχει δυστοκία στην έγκριση θέσεων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος προήδρευε της συνεδρίασης, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο να κλείσει ο βρεφονηπιακός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου και, παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Είναι ο φάρος, είναι η κυψέλη του εκπαιδευτικού μας συστήματος και θέλουμε αυτό το ίδρυμα να μεγαλώνει, με την ευχή ότι, ολοκληρώνοντας όλες τις κτηριακές του εγκαταστάσεις, θα μπορέσει να κάνει ακόμη μεγαλύτερα βήματα προόδου», είπε.

Εξέφρασε, επίσης, ενστάσεις για το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκοί ανέρχονται σε 456, ενώ οι ειδικοί επιστήμονες σε 66, σημειώνοντας ότι αναμένει τις επίσημες απαντήσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, εξέφρασε ικανοποίηση για το ακαδημαϊκό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και για την αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλλεται. «Θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να συνεργαστούν τάχιστα, έτσι ώστε η σχετικές μελέτες επί μελετών να ολοκληρωθούν στο προβλεπόμενο διάστημα του ενός μηνός και να προχωρήσει η λήψη τελικής απόφασης για την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ανάγκη στέγασης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση επεσήμανε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου «είναι η σημαντικότερη επένδυση του κράτους από το 1960», εκφράζοντας ικανοποίηση για τη θετική εικόνα που παρουσιάζει, παρά το γεγονός ότι, δέχεται επιθέσεις από οικονομικά συμφέροντα και από πολιτικούς κύκλους, όπως είπε ο ίδιος.

Ο κ. Χριστοφίδης συνέχισε λέγοντας ότι η θετική εικόνα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Όσοι έχουμε έγνοια, έχουμε υποχρέωση να επισημαίνουμε αδυναμίες και κενά», κατέληξε.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο και τις πρυτανικές αρχές για «τα εκπαιδευτικά άλματα και την παγκόσμια καταξίωση» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανέφερε, ακόμα, ότι ζήτησαν διεύρυνση σχολών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και των νέων ανθρώπων, όπως επίσης να καταθέσει το Πανεπιστήμιο και την έρευνα αγοράς για εργοδότηση των αποφοίτων, προκειμένου να φανεί πως μπορεί να γίνει αναδιαμόρφωση του κλάδου σπουδών.

Ο κ. Τρυφωνίδης εφηέφρασε ανησυχία για το έργο το φοιτητικών εστιών, αλλά και την προσδοκία ότι μετά την παρουσίαση της δεύτερης μελέτης βιωσιμότητας, θα προχωρήσει και η προκήρυξη προσφορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ