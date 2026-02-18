Τη στρατηγική βαρύτητα της Βρετανικής Βάσης στο Ακρωτήρι επανέλαβε κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ο Διοικητής της Νο 1 Ομάδας της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (RAF), Αντιπτέραρχος Μαρκ Τζάκσον (Air Vice Marshal Mark Jackson).

Ο ανώτατος αξιωματικός της RAF είχε συναντήσεις με προσωπικό στη βρετανική αεροπορική βάση, η οποία θεωρείται η πιο πολυσύχναστη βάση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επίσκεψη του παρείχε, όπως αναφέρεται, άμεση εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς και τη δυνατότητα να μεταφέρει στο Λονδίνο τις ανάγκες που καταγράφονται σε επίπεδο υποδομών και στήριξης προσωπικού.

Στήριξη της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, έξι μαχητικά F-35B Lightning από τη RAF Marham αναπτύχθηκαν στην αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, κίνηση που – σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας – αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρούμε μια τοποθεσία στη Μεσόγειο που μας προσφέρει ευελιξία για την υποστήριξη επιχειρήσεων», δήλωσε ο AVM Τζάκσον, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της βάσης στο σταυροδρόμι Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ευρώπης.

Η Επιχείρηση Shader και η μάχη κατά του ISIS

Η Βρετανία συμμετέχει από το 2014 στον διεθνή συνασπισμό κατά του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους στο πλαίσιο της Operation Shader. Αν και το ISIS ηττήθηκε σε μεγάλο βαθμό το 2019, θύλακες μαχητών εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή.

Στις αρχές Ιανουαρίου, βρετανικά Typhoon πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα με γαλλικά αεροσκάφη εναντίον υπόγειας εγκατάστασης όπλων στη Συρία. Ο Αντιπτέραρχος Τζάκσον σημείωσε ότι η οργάνωση εξακολουθεί να συνιστά άμεση απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας τη σημασία των επιχειρήσεων σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους «για την προστασία των πολιτών στο εσωτερικό της χώρας».

Προτεραιότητα στο ΝΑΤΟ και στη μελλοντική ισχύ

Η Νο 1 Ομάδα της RAF περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρησιακών δυνάμεων πρώτης γραμμής, από μαχητικά αεροσκάφη έως υποστηρικτικά μέσα. Στο Ακρωτήρι σταθμεύουν, πέραν των Typhoon και F-35, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Voyager και μεταγωγικά A400M Atlas.

«Η έμφαση αυτή την περίοδο είναι στις τρέχουσες επιχειρήσεις, αλλά και στη δημιουργία δυνάμεων για το μέλλον», ανέφερε ο AVM Τζάκσον, προσθέτοντας ότι υπάρχει «ισχυρή προτεραιότητα στην υποστήριξη του ΝΑΤΟ και στη λογική “NATO first”».





Μέριμνα για το προσωπικό

Περισσότερα από 4.000 στελέχη και μέλη οικογενειών υπηρετούν με τις Βρετανικές Δυνάμεις Κύπρου στο Ακρωτήρι. Κατά την επίσκεψή του, ο Αντιπτέραρχος επιθεώρησε τόσο παλαιότερα όσο και νεότερα καταλύματα που χρησιμοποιούνται κυρίως από προσωπικό με αποστολές διάρκειας έως έξι μηνών.

«Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινή τους εμπειρία, κατανοώντας τη δική τους οπτική και τα ζητήματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο πλήρη εικόνα για τις ανάγκες σε υποδομές και στέγαση.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο στήριξης που παρέχουν οι Βάσεις και η διοίκηση του σταθμού στο προσωπικό, δηλώνοντας «πραγματικά ευγνώμων» για την υποστήριξη που διασφαλίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της βάσης.