Έφεση κατά της απόφασης του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας να αθωώσει τους Συλλούρη και Τζιοβάννη καταχωρεί η Νομική Υπηρεσία.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη η εκπρόσωπος Τύπου της Νομικής Υπηρεσίας, Πωλίνα Ευθυβούλου, ανέφερε ότι στην απόφαση υπάρχουν νομικά λάθη, γι αυτό καταχωρεί έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.

Ακολούθως, προχώρησε σε διευκρινίσεις για τη διάχειριση της υπόθεσης, εξηγώντας γιατί το βίντεο του Al Jazeera δεν χρησιμοποιήθηκε, ενώ αναφορά έκανε και στους μάρτυρες που δεν παρουσιάστηκαν.

Κατά τη διάσκεψη υπήρξε ένταση μεταξύ της εκπροσώπου Τύπου της Νομικής Υπηρεσίας και δημοσιογράφων.

Περισσότερα σε λίγο…

Διαβάστε επίσης: Αθωώθηκαν Συλλούρης και Τζιοβάνης για την υπόθεση του Al Jazeera