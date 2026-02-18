Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έφερε η κακοκαιρία που επηρεάζει από νωρίς το πρωί ολόκληρη την Κύπρο, και ιδιέτερα οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν.

Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, εξαιτίας των σφοδρών ανέμων πολλαπλές τοπικές βλάβες επηρεάζουν πέραν των 16 περιοχών ανά το Παγκύπριο.

Διαβάστε επίσης: Νέο χαμηλό βαρομετρικό επηρεάζει την Κύπρο-Κίτρινη προειδοποίηση για ανέμους

Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε βλάβη μέσης τάσης στη Λευκωσία η οποία επηρεάζει τις περιοχές Δάλι και Νήσου, ενώ βλάβη μέσης τάσης και στη Λάρνακα, επηρεάζει Δεκέλει, Ορμήδεια και Ξυλοτύμπου.

Συνεργεία της ΑΗΚ εργάζονται για την επιδιόρθωση των βλαβών.

Δείτε τις βλάβες