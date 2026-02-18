Κακές καιρικές συνθήκες επικρατούν σε πολλές περιοχές στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ομίχλη επικρατεί στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αμμοχώστου, στο ύψος του χωριού Πύλας και η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας.

