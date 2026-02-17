Η Αστυνομία συστήνει την προσοχή του κοινού σε νέου είδους τηλεφωνικές απάτες μέσω της εφαρμογής Viber οι οποίες παριστάνουν ψευδώς την Αστυνομία Κύπρου.

Συγκεκριμένα, επιτήδειοι μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας – Viber, καλούν σε βιντεοκλήση ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας ψευδώς ότι επικοινωνούν εκ μέρους της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε σήμερα στην Αστυνομία, πρόσωπο δέχθηκε κλήση από χώρα του εξωτερικού, στην οποία άγνωστος άντρας παρίστανε τον Αρχηγό Αστυνομίας και ανέφερε ότι διενεργούσε έλεγχο μετανάστευσης και οικονομικές απάτες δήθεν και κατάφερε να πείσει το θύμα να δώσει προσωπικά στοιχεία καθώς και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Κατά τη συνομιλία, ο δράστης ενεργοποίησε την κάμερα όπου εμφανίστηκε να κάθεται σε καρέκλα με στολή αστυνομικού χωρίς να φαίνεται το κεφάλι του, ενώ στο προφίλ του είχε φωτογραφία Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας με όνομα προφίλ, Cyprus Police.

• Το κοινό καλείται όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και:

• Να ΜΗΝ ανταποκρίνεται στις κλήσεις και τις οδηγίες που λαμβάνει από τους επιτήδειους.

• Να μην ανταποκρίνεται σε τυχόν συνδέσμους (links) που αποστέλλονται.

• Να μην αποκαλύπτουν σε άλλους, κωδικούς που τυχών έλαβαν στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σε περίπτωση που δηλώθηκαν τραπεζικά δεδομένα κατά την διάρκεια τέτοιας κλήσης, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το Τραπεζικό του ίδρυμα για αποφυγή ανεπιθύμητης χρήσης των δεδομένων του.