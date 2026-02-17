Ελεύθερος υπό όρους από το «επαρχιακό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία αφέθηκε την Τρίτη ο Ελληνοκύπριος που κρατείτο παράνομα στα κατεχόμενα, ενώ την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» για άλλη «κατηγορία» που του προσάπτεται.

Ο Ε/κ είχε «συλληφθεί» στις 10 Φεβρουαρίου, όταν πέρασε στις κατεχόμενες περιοχές, κοντά στον Γερόλακκο, ενώ μάζευε αγρέλια.

Ο Ελληνοκύπριος οδηγήθηκε ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία, με την «κατηγορία» της «παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών», λόγω εντοπισμού 16 κυνηγετικών φυσιγγίων στο όχημά του. Το «δικαστήριο» διέταξε όπως αφεθεί ελεύθερος αφού υπογράψει εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών.

Εναντίον του εκκρεμεί η «κατηγορία» για παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης». Η υπόθεση αυτή έχει οριστεί για την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, σε «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ