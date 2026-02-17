Ο τηλεοπτικός σταθμός Sigma αναζητεί Δημοσιογράφο για στελέχωση του Δελτίου Ειδήσεων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης της δημοσιογραφικής του ομάδας.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Κάλυψη θεμάτων επικαιρότητας με ακρίβεια, ταχύτητα και εγκυρότητα.

Διεξαγωγή δημοσιογραφικών ερευνών.

Πραγματοποίηση και επιμέλεια συνεντεύξεων.

Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών.

Σύνταξη και επιμέλεια ειδησεογραφικών κειμένων για τηλεοπτική χρήση.

Συνεργασία με αρχισυνταξία και ομάδα παραγωγής δελτίου.

Παρακολούθηση τρέχουσας επικαιρότητας και ανάδειξη θεμάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο στη Δημοσιογραφία ή σε συναφή κλάδο (π.χ. Πολιτικές Επιστήμες, Νομική, Κοινωνιολογία, Επικοινωνία) από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Ικανότητα αξιολόγησης ειδήσεων και σύνταξης κειμένων με σαφήνεια και δημοσιογραφική δεοντολογία.

Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. (MS Office, τεχνολογία διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και σε συνθήκες αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Απολαβές

Πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, σε ένα δυναμικό δημοσιογραφικό περιβάλλον.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email [email protected] με τίτλο «Δημοσιογράφος Δελτίου Ειδήσεων» μέχρι τις 17 Μαρτίου 2026 και να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σημείωση

Τα βιογραφικά θα αρχειοθετούνται και θα διαγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποστολής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διατήρησης δεδομένων.