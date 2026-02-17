Στο μικροσκόπιο αναλυτών και παρατηρητών αεροπορικής δραστηριότητας βρίσκεται νέα αγγελία προς αεροναυτιλλομένους (NOTAM) για εναέριο ανεφοδιασμό (air-to-air refuelling) εντός του FIR Λευκωσίας, με ισχύ για τις 18–19 Φεβρουαρίου.

Η συγκεκριμένη NOTAM αφορά δραστηριότητα εναέριου ανεφοδιασμού, γεγονός που σε επιχειρησιακό επίπεδο συνδέεται συνήθως με αυξημένες αεροπορικές μετακινήσεις ή μεταστάθμευση μαχητικών αεροσκαφών σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σε διεθνή δίκτυα παρακολούθησης πτήσεων κάνουν λόγο για πρόσθετες κινήσεις μαχητικών F-15 από τη βάση RAF Lakenheath στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από αρμόδιες στρατιωτικές ή κυβερνητικές αρχές για το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο εξελίξεων. Πηγές αεροπορικής ασφάλειας επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους NOTAM εκδίδονται τόσο για προγραμματισμένες ασκήσεις όσο και για επιχειρησιακές μετακινήσεις, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατ’ ανάγκη κλιμάκωση.



Η συγκυρία πάντως καταγράφεται σε περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με τις στρατιωτικές κινήσεις να παρακολουθούνται στενά.



