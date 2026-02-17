Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου εκφράζει σοβαρή ανησυχία του σχετικά με δημοσιεύματα σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ο Σιμόν Αϊκούτ αναμένεται να μεταφερθεί στο Ισραήλ εντός της εβδομάδας.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος αναφέρει – μεταξύ άλλων – πως «το γεγονός ότι μια τόσο κρίσιμη εξέλιξη κατέστη γνωστή μέσω ξένων μέσων ενημέρωσης, αντί μέσω επίσημης, θεσμικής και διαφανούς ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγείρει ζήτημα θεσμικής νομιμότητας και χρηστής διοίκησης, καθώς και θεμελιώδεις ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, τη θεσμική λογοδοσία και τον σεβασμό προς το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση».

«Ο Σιμόν Αϊκούτ φέρεται να φέρει άμεση και προσωπική ευθύνη για την ανάπτυξη και ανέγερση περισσότερων από 10.000 οικιστικών μονάδων επί περιουσιών που ανήκουν σε εκτοπισμένους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημειώνει ο Σύνδεσμος. «Οι ενέργειες αυτές συνιστούν, εκ πρώτης όψεως, συστηματική και οργανωμένη εκμετάλλευση παρανόμως σφετερισμένων περιουσιών, και αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας παράνομου εποικισμού και δημογραφικής αλλοίωσης σε κατεχόμενο έδαφος, κατά παράβαση δεσμευτικών κανόνων διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της εσωτερικής έννομης τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας», προσθέτει.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει πλήρη και αποκλειστική νομική δικαιοδοσία επί αδικημάτων που διαπράττονται κατά περιουσιών ευρισκομένων εντός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυρίαρχης επικράτειάς της», τονίζει ο Σύνδεσμος. «Η απομάκρυνση του Σιμόν Αϊκούτ από τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας δύναται να συνιστά πράξη ικανή να ματαιώσει ή να παρεμποδίσει την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, υπονομεύοντας την κυρίαρχη εξουσία και τη νομική υποχρέωση της Δημοκρατίας να διερευνήσει και να διώξει παραβιάσεις που σχετίζονται με την παράνομη εκμετάλλευση περιουσιών και τον εποικισμό», συμπληρώνει.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου αναφέρει ότι «η μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ ενέχει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της νομικής προστασίας που παρέχεται στους εκτοπισμένους, των οποίων τα περιουσιακά δικαιώματα παραμένουν πλήρως προστατευμένα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». «Ενέχει επίσης τον κίνδυνο υπονόμευσης της ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιβάλει τους νόμους της και να διασφαλίσει τη λογοδοσία για πράξεις που συνδέονται άμεσα με την παράνομη εκμετάλλευση και τον εποικισμό περιουσιών που ανήκουν στους εκτοπισμένους πολίτες της, παραβιάζοντας την αρχή της αποτελεσματικότητας (effet utile) της έννομης προστασίας», υπογραμμίζει.

Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος επισημαίνει πως «η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλει να παράσχει άμεσα πλήρη και τεκμηριωμένη διευκρίνιση σχετικά με την αναφερόμενη μεταφορά και να διασφαλίσει ότι η νομική δικαιοδοσία και η κυρίαρχη εξουσία της Δημοκρατίας διατηρούνται ακέραιες και ανεπηρέαστες». Αναφέρει, επίσης, ότι «η Δημοκρατία έχει τόσο το νομικό δικαίωμα όσο και την εκ του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου απορρέουσα υποχρέωση να διασφαλίσει τη λογοδοσία για παραβιάσεις που αφορούν την παράνομη εκμετάλλευση και τον εποικισμό περιουσιών που ανήκουν σε εκτοπισμένους Ελληνοκύπριους».

«Εάν ο Σιμόν Αϊκούτ μεταφερθεί και τελικώς επιστρέψει στις κατεχόμενες περιοχές προκειμένου να απολαύσει την περιουσία που φέρεται να απέκτησε μέσω σφετερισμού και εκμετάλλευσης ελληνοκυπριακών περιουσιών, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα φέρει πλήρη πολιτική και νομική ευθύνη για τη διευκόλυνση της ατιμωρησίας και την υπονόμευση των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων πολιτών της, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας», τονίζει ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου.

«Η προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, η επιβολή της νομιμότητας και η ακεραιότητα της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτες και απολύτως διασφαλισμένες στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης και των διεθνών της υποχρεώσεων», καταλήγει.

Πηγή: KYΠΕ