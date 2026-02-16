Ένα μικρότερο, του σχεδιασμού που έγινε το 2001 χωρητικότητας έξι εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, λειτουργικό και σύγχρονο φράγμα στην περιοχή Γεφυριού της Παναγιάς, με έντονο εμπλουτιστικό χαρακτήρα, που θα επιτρέπει τη συγκράτηση και αξιοποίηση των χειμερινών απορροών, αντί το νερό να καταλήγει ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα, ζητά από την Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου με επιστολή ο κοινοτάρχης Άλωνας Μιχάλης Νικηφόρου.

Στην επιστολή την οποία δημοσιοποίησε ο κ. Νικηφόρου ζητά ενημέρωση - τοποθέτηση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου, για ύπαρξη επικαιροποιημένης μελέτης και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κάνοντας αναφορά σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ο κοινοτάρχης αναφέρει ότι μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ο ποταμός, ο οποίος είναι παρακλάδι του ποταμού Σερράχη, ρέει ορμητικά, προσθέτοντας ότι «είναι ορατό σε όλους ότι πολύτιμες ποσότητες νερού χάνονται».

«Το νερό αυτό καταλήγει σε μικρό φράγμα στο κατεχόμενο χωριό Μάσαρη στην περιοχή Μόρφου και, μόλις υπερχειλίσει, χάνεται στη θάλασσα, την ίδια στιγμή, που οι έντεκα κοινότητες της βόρειας Πιτσιλιάς κάθε καλοκαίρι βιώνουν περιορισμούς λόγω λειψυδρίας», συνεχίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Νικηφόρου, «ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο και στην πολιτική πυροπροστασίας της ορεινής περιοχής, καθώς σε περίπτωση πυρκαγιάς, η ύπαρξη φράγματος θα επιτρέπει τον άμεσο και ασφαλή ανεφοδιασμό πυροσβεστικών ελικοπτέρων, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία των δασών και των κατοίκων».

Αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημερώνοντας όλες τις αγροτικές οργανώσεις και τους κοινοτάρχες της περιοχής, ώστε να υπάρξει κοινή στάση και συμπληρώνει ότι «εάν το δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα μας δεν τύχει άμεσης και ξεκάθαρης ανταπόκρισης, τότε θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ