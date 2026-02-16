Χαμηλό βαρομετρικό με κέντρο τον ελλαδικό χώρο θα επηρεάσει πρόσκαιρα την Κύπρο, από αργά το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, αύριο βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά, σε δυτικές και νότιες περιοχές.

Αργότερα όμως και κυρίως προς τα ξημερώματα της Τετάρτης, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά από τα δυτικά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο χαμηλό βαρομετρικό με κέντρο τον ελλαδικό χώρο θα επηρεάσει πρόσκαιρα το νησί από αργά το βράδυ της Τρίτης. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα σκόνη μέχρι και το πρωί της Τετάρτης.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, που αργότερα ενδέχεται να δώσουν τοπικές ελαφρές βροχές. Σταδιακά, θα παρατηρηθούν και τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και ενδεχομένως να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και αργότερα σε δυτικές περιοχές δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 14 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο οι μέσες και ψηλές νεφώσεις σύντομα υποχωρούν, αλλά αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό και αργότερα σε βόρειες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, πιθανόν να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα παράλια και σε προσήνεμες περιοχές μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα νοτιοανατολικά παράλια θα πνέουν παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, παρόλο που αρχικά στα νότια και ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα από το απόγευμα να εξασθενούν και να περιορίζονται στα δυτικά. Η περιοχή θα επηρεάζεται από ενισχυμένους δυτικούς ανέμους και στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα επικρατεί ψηλή πίεση και καλές καιρικές συνθήκες, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο.