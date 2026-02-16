Ικανοποίηση εξέφρασαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη συμφωνία που εκφράστηκε από όλους τους φορείς, τόσο την εκτελεστική εξουσία και τη Νομική Υπηρεσία, όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εξήρε την διάθεση συνεργασίας με τη Βουλή, που εκφράστηκε και από την εκτελεστική εξουσία και από τη Νομική Υπηρεσία, ενώ ανακοίνωσε ότι με πρωτοβουλία της Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Ρίτας Σούπερμαν, ετοιμάστηκε και πρόταση νόμου για να διευκολύνει τη μετάβαση αυτή. Από την πλευρά της η κ. Σούπερμαν, η οποία σημείωσε ότι η πρόταση νόμου ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί την ερχόμενη Πέμπτη για ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής.

«Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το κράτος μας εδώ και χρόνια, δηλαδή ποιος θα είναι ο συντονιστής της πολυθεματικής ομάδας που διαχειρίζεται το ζήτημα της εμπορίας προσώπων», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, εξηγώντας ότι η διαχείριση της εμπορίας προσώπων είχε μεταβιβαστεί στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Ωστόσο, έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Φυτιρή, ότι θα πρέπει αυτή η αρμοδιότητα να μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς τα περισσότερα ζητήματα άπτονται θεμάτων που σχετίζονται με την εγκληματικότητα, με την διαχείριση εγκληματικών αναγνώσεων», συνέχισε ο κ. Ιωαννίδης, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον κ. Φυτιρή για τη συνεργασία.

«Αυτό καταδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι υπάρχει πολύ καλός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων, της Κυβέρνησης, πάντα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς όφελος των πολιτών της, και θα συνεχίσουμε αυτή τη στενή συνεργασία, ούτως ώστε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους», κατέληξε, ευχαριστώντας και τα μέλη της Επιτροπής για την εποικοδομητική συζήτηση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής, η κ. Σούπερμαν υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της ανάληψης των αρμοδιοτήτων αυτών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα πρέπει αυτό να στελεχωθεί κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθεί αναλόγως, ενώ σημείωσε ότι η νέα αυτή αρμοδιότητα θα είναι και μία ευκαιρία για να αναβαθμιστεί και η Αστυνομία.

Ο Λειτουργός Νομικών Θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Σπύρος Γιαλλουρίδης, σημείωσε ότι είναι αρκετά μεγάλη η λίστα των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση περιπτώσεων εμπορίας προσώπων και ότι πρέπει να μεριμνά «έκαστος εφ’ ω ετάχθη». Σημείωσε, δε, ότι για να υλοποιηθεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ομαλά θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τον ορισμό του κεντρικού συντονιστή.

Ο Ανώτερος Αστυνομικός Παναγιώτης Κουντουρέσιης, ενώπιον της Επιτροπής εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη. Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμα, για το αν υπάρχουν τα πρωτόκολλα αναγνώρισης θυμάτων, ο κ. Κουντουρέσιης είπε ότι υπάρχουν σχετικές διαδικασίες, ενώ η αρμόδια συνάδελφός του, Μαρία Γεωργίου, πρόσθεσε ότι για τον εντοπισμό ενδείξεων εμπορίας προσώπων έχουν εκπαιδευτεί όλοι οι αστυνομικοί πρώτης γραμμής στο πλαίσιο τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση, η κ. Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι ήταν ανέκαθεν θέση και αίτημα της Επιτροπής να βρίσκεται η πολυθεματική ομάδα που αφορά στην εμπορία προσώπων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν και δεν εισακούστηκε αρκετά. Χαιρέτισε το γεγονός ότι ο Υφυπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε επίσημα τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων, την οποία, όπως είπε η κ. Χαραλαμπίδου, είχε αναγνωρίσει ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η εμπορία προσώπων εμπίπτει στο οργανωμένο έγκλημα.

«Με ανησυχεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δεδομένου ότι η εκτελεστική εξουσία πρέπει να πάει μέσω της Νομικής Υπηρεσίας», πρόσθεσε η κ. Χαραλαμπίδου, σημειώνοντας ότι μέσω της πρότασης νόμου της κ. Σούπερμαν μπορεί πιο εύκολα να τύχει διαχείρισης.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, δήλωσε ότι η εμπορία προσώπων δεν είναι θέμα μετανάστευσης, αλλά θέμα κατάφωρης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανωμένου εγκλήματος, σημειώνοντας ότι με την καθυστέρηση της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το θέμα έχει υποβαθμιστεί.

Χαιρέτισε, ακολούθως, την απόφαση του κ. Φυτιρή να προχωρήσει στη ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να λάβει το συντονισμό των θεμάτων της εμπορίας ανθρώπων. «Είναι μια θετική εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σίγουρα σε μια νέα εποχή εφόσον το Υπουργείο στελεχωθεί σωστά και υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση», πρόσθεσε.

Ο κ. Κουκουμάς, επισημαίνοντας στις δηλώσεις του ότι η εμπορία προσώπων είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας, ανέφερε ότι, «παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ένα νομικό και θεσμικό πλαίσιο, παρότι διαθέτει και εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, εντούτοις στην πράξη η εφαρμογή των δράσεων είναι και κατακερματισμένη, είναι και υπεχρηματοδοτούμενη, είναι και σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική». Υπογράμμισε την ανάγκη πολυθεματικής διαχείρισης, ώστε η εμπορία προσώπων να αντιμετωπίζεται και ως ζήτημα επιβολής του νόμου και καταπολέμησης των εγκληματικών δράσεων, αλλά και ως ζήτημα προστασίας από των θυμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υλοποιούνται μια σειρά από εκπαιδεύσεις τόσο των λειτουργών ασύλου και μετανάστευσης, όσων και άλλων κοινωνικών λειτουργών, επαγγελματιών υγείας, διερμηνέων, λειτουργών της αστυνομίας, ενώ σημείωσε ότι εκκρεμεί και ο ορισμός εθνικού ανεξάρτητου εισηγητή και αξιολογητή των δράσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, δήλωσε ότι «η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει την θεμελιώδη αντίληψη ότι η εμπορία προσώπων δεν αποτελεί πρωτίστως ζήτημα μεταναστευτικής διαχείρισης, αλλά ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα, μια οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και προφανώς κατάφορη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνοντας ότι με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενισχύεται ο επιχειρησιακός και διωκτικός συντονισμός μέσω της άμεσης διασύνδεσης με την αστυνομία και τις διωκτικές αρχές και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης, ουσιαστικότερη προστασία των θυμάτων και αποτελεσματικότερη δίωξη των εγκληματικών δικτύων.

«Συνεπώς η απόφαση αυτή συνιστά ουσιαστική θεσμική αναβάθμιση, καθώς ενισχύει το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του φαινομένου και κυρίως την προστασία των θυμάτων», πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι «η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει την εμπορία προσώπων ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα σοβαρό έγκλημα και μια προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η συγκεκριμένη απόφαση θέτει το ζήτημα στην ορθή θεσμική βάση».

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, αναφέρθηκε στις δηλώσεις της στην ανάγκη για διορισμό ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή, προσθέτοντας ότι η νομοθεσία που υπάρχει θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Σημείωσε, ακόμα, ότι είναι ένα ζήτημα πολλές πτυχές, όπως είναι και η προστασία των θυμάτων, καθώς και η εξάρτηση εργαζομένων από εργοδότες που δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης.

«Χρειάζεται ενεργητικός εντοπισμός, χρειάζεται άμεση στήριξη, χρειάζεται στέγη, υγεία και βοήθεια, χρειάζονται πραγματικές διώξεις και καταδίκες, χρειάζεται κατάσχεση περιουσιών όπως ζητά και η ΕΕ», πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι «το κράτος που δεν ελέγχει αποτελεσματικά κινδυνεύει να γίνει μέρος του προβλήματος».

