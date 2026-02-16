Ο Δήμος Καραβά καταγγέλλει και «εκφράζει την οργή και αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη, συστηματική και μεθοδευμένη κατεδάφιση ιστορικών κτηρίων στην κατεχόμενη κωμόπολη του Καραβά», κάνοντας λόγο «για παράνομες ενέργειες που στρέφονται ευθέως εναντίον της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ίδιας της ταυτότητας του τόπου μας».

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει ότι χθες πληροφορήθηκε την κατεδάφιση του αρχοντικού του Γρηγόρη Χατζηλάμπρου, πρώην Δημάρχου Καραβά (1908–1926). «Η πράξη αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελεί συνέχεια μιας αδιάκοπης αλυσίδας καταστροφών, που περιλαμβάνει την κατεδάφιση του σπιτιού της οικογένειας του μ. Γιώργου Πογιατζή (Κοντύλη)», καθώς και «του αρχοντικού του Λευτέρη Χατζηστεφάνου», σημειώνει, τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια αλλοίωσης και διαγραφής της ιστορικής παρουσίας των νόμιμων κατοίκων του Καραβά».

Ο Δήμος Καραβά επισημαίνει ότι «τα σπίτια μας δεν είναι έρμαια της αυθαιρεσίας των κατακτητών», προσθέτοντας ότι «η κατεδάφισή τους συνιστά κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, πολιτιστικής προστασίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όσο κι αν επιχειρούν να εξαφανίσουν τα ίχνη μας, η ιστορία του Καραβά δεν κατεδαφίζεται και δεν σβήνεται», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, τονίζει το γεγονός ότι «στις καταστροφικές αυτές ενέργειες αντιδρούν σθεναρά και συνεχίζουν να διαμαρτύρονται και Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της περιοχής, γεγονός που αποδεικνύει ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αφορά μόνο τους εκτοπισμένους Καραβιώτες, αλλά πλήττει συνολικά τον ίδιο τον τόπο».

Ο Δήμος Καραβά καλεί τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους διεθνείς οργανισμούς «να αναλάβουν άμεσα και έμπρακτα τις ευθύνες τους και να παρέμβουν αποφασιστικά, ώστε να σταματήσει οριστικά αυτή η πολιτιστική λεηλασία και η καταστροφή της ιστορικής μας κληρονομιάς».

«Μέχρι την ημέρα που θα επιστρέψουμε στα σπίτια και στη γη μας, σε συνθήκες ελευθερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας, δηλώνουμε ότι δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα ξεχάσουμε», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ