Οι κρατήσεις το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ενθαρρυντικές και για το επόμενο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φαίνεται να είναι εξίσου καλές, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, επισημαίνοντας, παράλληλα, την ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Ερωτηθείς πώς κινήθηκε το προηγούμενο διήμερο η ξενοδοχειακή βιομηχανία και πώς αναμένεται να κινηθεί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι «η αλήθεια είναι ότι οι κρατήσεις από πληροφορίες που είχαμε ήταν αρκετά ενθαρρυντικές για το τριήμερο που μας πέρασε».

Επίσης, «βοήθησε και ο καιρός. Ήταν ηλιόλουστη μέρα και το Σάββατο και την Κυριακή. Μετά από τις βροχές, ήταν και το εορταστικό πνεύμα και οι παιδικές καρναβαλίστικες παρελάσεις τόσο σε Λευκωσία, Πάφο, Λεμεσό, το εκμεταλλεύτηκαν και για μικρές αποδράσεις οι συμπατριώτες μας και έτσι καταγράφηκαν ψηλά επίπεδα διανυκτερεύσεων σε όλες τις πόλεις», πρόσθεσε.

Για το επόμενο, συνέχισε ο κ. Αγγελίδης, φαίνεται να είναι εξίσου καλά.

«Αν κρίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε, ξεκινώντας από την Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή, αρκετά ξενοδοχεία θα δώσουν και οργανωμένα τα μενού για την Καθαρά Δευτέρα, οπότε είναι και αυτό ένα δέλεαρ για τους πελάτες να παραμείνουν εντός των υποστατικών ή των κήπων των ξενοδοχείων που θα είναι και βολικό για αυτούς, οπότε είναι μία ευχάριστη συγκυρία. Μαζί και με τις βροχές που είχαμε και θα έχουμε, συνθέτουν ένα ευχάριστο Φεβρουάριο θα έλεγα», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν είναι γενικά ευχαριστημένοι από την κίνηση στα ξενοδοχεία μέχρι στιγμής του 2026, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι ευχαριστημένος δεν μπορεί να είναι κανένας με τις κρατήσεις του 25% και 30%, «αλλά είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να χτίσουμε».

«Πρέπει να παραμείνουμε ανοικτοί ως ξενοδοχειακή βιομηχανία, να συνηθίσει ο κόσμος εντός και εκτός Κύπρου ότι υπάρχουν οι ευκαιρίες, υπάρχουν οι χώροι που μπορούν να γίνουν πάρτι, να γίνουν συνέδρια, εξωτερικά συνεδρία, μεγάλα event». Οπότε, είπε, χρειάζεται ο χρόνος και η υπομονή.

«Νομίζω είμαστε στη σωστή πορεία, έχουν αυξηθεί και οι πτήσεις προς την Κύπρο και από πιο μικρές χώρες όπως είναι η Αρμενία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Λετονία, η Πολωνία και υπάρχει και η σταθερή ροή πέραν από του Ηνωμένου Βασιλείου και από το Ισραήλ, καθώς και βλέπουμε μια δειλή έτσι ανάπτυξη από τη Γερμανία που είναι και αυτό ενθαρρυντικό», σημείωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι ο χειμερινός τουρισμός ή ο ολόχρονος τουρισμός «πρέπει να είναι μια υπόθεση όλων μας, δεν μπορεί να είναι μόνο των ξενοδοχειακών μονάδων».

«Χρειάζεται να μείνουν ανοιχτά όλα, να λειτουργά όλη η χώρα και τα εστιατόρια και τα μουσεία μας και οι εκδηλώσεις μας. Αν είναι δυνατόν να μαζέψουμε πιο πολλές εκδηλώσεις μέσα στην περίοδο την χειμερινή, δηλαδή από Νοέμβριο μέχρι και Απρίλιο, για να κάνουμε και αυτή τη σεζόν πιο ενδιαφέρουσα, μεθοδικά και με αγάπη. Πιστεύω ότι η Κύπρος έχει πάρα πολλά να δώσει και πάρα πολλά να προσφέρει η ξενοδοχειακή και η τουριστική βιομηχανία στην πραγματική οικονομία του τόπου», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ