Ενώ οι καταγγελίες για εξαφανίσεις γάτων πολλαπλασιάζονται και η ανησυχία της κοινωνίας εντείνεται, "η μέχρι στιγμής διαχείριση της εξαιρετικά σοβαρής αυτής υπόθεσης παραμένει ανεπαρκής και χωρίς απτά αποτελέσματα από πλευράς αστυνομικών ερευνών", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου.

Προσθέτει ότι μετά από εις βάθος διερεύνηση που διεξήγαγε "προκύπτουν ενδείξεις για πιθανή οργανωμένη δράση που σχετίζεται με αρπαγή γάτων, είτε για εκμετάλλευση είτε για εξαγωγή τους στο εξωτερικό, ενδείξεις οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν ούτε να υποβαθμιστούν".

Οπως αναφέρει το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου «η θέση ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση επειδή τα ζώα δεν διαθέτουν μικροτσίπ είναι νομικά και ηθικά προβληματική διότι ζώα που σιτίζονται, στειρώνονται και φροντίζονται συστηματικά από εθελοντές τελούν υπό σαφή ανθρώπινη ευθύνη και προστασία και η απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης δεν αναιρεί την ύπαρξη κηδεμονίας ούτε την υποχρέωση διερεύνησης πιθανών αδικημάτων».

Διαβάστε επίσης: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που απαγάγει γάτες στην Κύπρο (vid)

Πηγή: ΚΥΠΕ