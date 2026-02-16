Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται σήμερα Δευτέρα στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Οι εργοδότες, με βάση τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 410/2022), πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Ενημερωτικά, οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 10:00 π.μ. στις ακόλουθες περιοχές ήταν: Λευκωσία: 40,1 μg/m3, Λεμεσός: 133,0 μg/m3, Λάρνακα: 65,1 μg/m3, Παραλίμνι: 83,8 μg/m3, Πάφος: 191,0 μg/m3, Ζύγι: 42,7 μg/m3, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου: 53,5 μg/m3.

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής, άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ωριαίων μετρήσεων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.airquality.gov.cy και στην εφαρμογή ''Air Quality Cyprus'', η οποία μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν σε κινητό τηλέφωνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ