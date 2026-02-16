Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) με ανακοίνωση ενημερώνει το κοινό ότι από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου η παροχή πόσιμου νερού στις Επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Αμμοχώστου θα είναι μειωμένη. Η μείωση οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συντήρησης των εγκαταστάσεων της.

Το ΤΑΥ στην ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι «σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των τριών επαρχιών.

Παρακαλείται το κοινό όπως, ειδικά κατά την περίοδο αυτή, περιορίσει τη χρήση νερού στο απολύτως απαραίτητο μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης, ενώ σημειώνεται ότι η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο μας.

Καλείται το κοινό όπως περιορίσει τη χρήση νερού στο ελάχιστο και να αποφύγει κάθε περιττή κατανάλωση. Η υπεύθυνη και συνετή χρήση του νερού συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια διασφάλισης της επάρκειας υδατικών πόρων.

Το ΤΑΥ ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του και απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία μπορεί να προκληθεί».

