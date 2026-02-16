Νέες σοβαρές αιχμές για ιατρική αμέλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μετά τον θάνατο 92χρονου ασθενή πριν από λίγες ημέρες. Η κόρη του εκλιπόντος περιέγραψε στο ΡΙΚ εικόνες που, όπως υποστηρίζει, παραπέμπουν σε τραγικές και απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας, καταγγέλλοντας συνολική δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της παραμονής του πατέρα της στο νοσηλευτήριο.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς κάθε αρμόδιο να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί, επισημαίνοντας ότι μέσα στις οκτώ ημέρες νοσηλείας καταγράφηκαν, όπως αναφέρει, συνολικά πέντε θάνατοι ασθενών.

Μιλώντας στο κρατικό κανάλι, περιέγραψε τα γεγονότα από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του πατέρα της, λέγοντας: «ήταν πολύ ελαφρύ το εγκεφαλικό του, τον είχαν για πέντε ώρες στις Πρώτες Βοήθειες. Βγήκε ένας γιατρός και μας είπε ότι θα μείνει μέσα, θα του βάλουν ορό και θα μεταφερθεί στη Γρηγόριο Κλινική, διότι δεν είχε διαθέσιμο κρεβάτι. Μπήκα μέσα τον είδα, ήταν λίγο συγχυσμένος αλλά ήταν καλά. Μεταφέροντας τον, ο γιατρός δεν έδωσε οδηγίες και έδωσα στον πατέρα μας φαγητό, τροφή και τσάι, δεν μπορούσε να φάει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιδείνωση της κατάστασής του, σημειώνοντας: «Πηγαίνοντας το πρωί να δω τον πατέρα μου, ήταν πολύ ανήσυχος. Δεν ξέραμε τι έγινε. Μας είπε η νοσοκόμα να υπογράψουμε να δέσουν τα χέρια του, γιατί ήταν πολύ ανήσυχος. Υπογράψαμε. Τη δεύτερη μέρα πάλι ήταν πολύ ανήσυχος. Μιλώντας με διάφορους γιατρούς, ρώτησαν αν έφαγε φαγητό και του είπαμε ότι του έδωσαν. Τού έδωσαν πατάτα πουρέ και του έβαλα μέσα φιδέ για να νερώσει. Ο πατέρας μας έπαθε εισρόφηση στους πνεύμονες, δεν μπορούσε να καταπιεί, ήταν σε άθλια κατάσταση. Επειδή είχε υποστεί εγκεφαλικό, δεν έπρεπε να φάει να πιεί κάτι. Ούτε και σταγόνα νερού», πρόσθεσε.

Καταγγέλλοντας ελλιπή ενημέρωση και συντονισμό, υποστήριξε ακόμη: «βλέποντας μια νοσοκόμα τις είπα σκοτώσατε τον άνθρωπο. Μου λέει κυρία ο γιατρός που τον έφερε δεν έδωσε οδηγίες ότι δεν μπορεί να φάει. Εδώ στη Γρηγόριο Κλινική είναι άλλη κατάσταση, έπρεπε να δώσει οδηγίες ο γιατρός. Ουσιαστικά, οι νοσηλευτές ακολούθησαν το πρόγραμμα τους. Τους είπα θέλω να πάει η Εντατική ή Παθολογικό να παρακολουθείται. Μου είπε μια γιατρός ότι όπως κάνουμε γύρω στο Παθολογικό, θα κατεβαίνουμε και στον πατέρα σου».

Όπως είπε, η οικογένεια αναγκάστηκε να αναζητήσει επιπλέον βοήθεια και εκτός Λάρνακας: «ενδιαφερθήκαμε εμείς και καλέσαμε από Λευκωσία και τον ειδοποίησαν. Μετά μας είπαν θα πάει πάνω ο πατέρας σας και τους είπα αν δεν ταράζαμε γη και ουρανό δεν θα πήγαινε πάνω. Στις τέσσερις μέρες έπρεπε να του βάλουν ρινογαστρικό σωλήνα για να παίρνει την αγωγή του, τα φάρμακα του. Δοκιμάσανε 15 φορές, όποιος νοσοκόμος ήταν βάρδια πήγε. Πήγαν δύο γιατροί δοκιμάσανε, τίποτα. Πήγαμε και σε ωτορινολαρυγγολόγο. Έμεινε η αδερφή μου και εγώ να δοκιμάσουμε και η καθαρίστρια. Όλο το προσωπικό προσπάθησε να του βάλει τον ρινογαστρικό σωλήνα και δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Μας είπαν αποφασίσαμε να τον πάρουμε στον ωτορινολαρυγγολόγο κάτω στο χειρουργείο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση γιατρού, λέγοντας: «Ο γιατρός γελούσε, του είπα να σεβαστεί λίγο και να μη γελά μπροστά μας. Μου είπε ότι δεν θα το κάνουν σήμερα, ότι έδωσε οδηγίες να τον ετοιμάσουν το πρωί, όμως του δώσανε αντιπηκτική ένεση και δεν μπορεί να πάει. Τον άφησαν για την επόμενη μέρα. Τον πήρανε την επόμενη μέρα, δύο λεπτά και βγήκανε έξω. Επειδή δεν είχε τον ρινογαστρικό σωλήνα, δεν μπορούσε να πάρει την φαρμακευτική του αγωγή. Τον πήραν πάνω, άρχισε να πέφτει σε λήθαργο. Μου έλεγαν θα του περάσει, θα ξυπνήσει. Χειροτέρευε ο πατέρας μας. Ούτε το μόνιτορ δεν ήταν πάνω του συνέχεια, ήταν γυρισμένο στην άλλη πλευρά», δήλωσε ακόμη.

Αναφερόμενη στις τελευταίες στιγμές του πατέρα της, περιέγραψε: «την τελευταία μέρα φεύγω για μία ώρα για να πάω σπίτι μου και ήρθα και τον βρήκα μόνη μου πεθαμένο τον πατέρα μου, με μελανιασμένα τα νύχια του. Δεν τον πήρανε είδηση. Έκανα καταγγελία στην διευθύντρια. Θα στείλω επιστολή και στον ΟΚΥπΥ. Παρακαλώ, πρέπει να αναλάβουν πολλοί τις ευθύνες τους. Τις οκτώ μέρες που ήμασταν εκεί, δεν πέθανε μόνο ο πατέρας μου 92 ετών, πέθαναν πέντε άτομα. Φωνάζει ο κόσμος και καταγγέλλει. Είναι λυπηρά αυτά. Πρέπει να σηκωθούν και ο υπουργός Υγείας και ο κ. Χαριλάου και οι διευθυντές των νοσοκομείων, ακόμα και ο Πρόεδρος να δουν τι συμβαίνει. Το νοσοκομείο στη Λάρνακα είναι χάλια. Έλεος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα».

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη καταγγελία για θάνατο ασθενούς από ιατρική αμέλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η θέση του ΟΚΥπΥ

Από πλευράς του ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, σημείωσε ότι «δεν έχουμε λάβει γραπτή καταγγελία και γι' αυτό το λόγο, στο παρόν στάδιο δεν μπορώ να προβώ σε οποιαδήποτε δήλωση επί της ουσίας. Σημειώνω ότι, από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης της καταγγελίας, δόθηκαν οδηγίες για άμεση διερεύνηση του περιστατικού».

