Γύρω στις 2.45 χθες το απόγευμα, λήφθηκε πληροφορία για διάπραξη ληστείας σε περίπτερο στη Λεμεσό.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν εντός περιπτέρου, άντρα ηλικίας 39 ετών, να επιτίθεται σε ανήλικο 16 ετών. Οι Αστυνομικοί επενέβησαν για να αποτρέψουν τον ύποπτο, ο οποίος επιτέθηκε εναντίον τους. Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα εντόπισαν στην κατοχή του 39χρονου ένα ανοιγόμενο μαχαίρι, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε αποσπάσει από τον ανήλικο. Από τις εξετάσεις που έγιναν διαφάνηκε ότι, ο 39χρονος έκλεψε το κινητό τηλέφωνο από τον 16χρονο, υπό την απειλή μαχαιριού.

Ο 39χρονος επανασυνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά.