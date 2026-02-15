Ομάδα Κούρδων που ζουν στην Κύπρο πραγματοποίησε πορεία την Κυριακή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας, στη Λευκωσία, για την επέτειο των 27 χρόνων από τη σύλληψη του ηγέτη του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK), Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολιτιστικού Κέντρου Κουρδιστάν «Θεόφιλος», τα αιτήματα των συμμετεχόντων στην πορεία ήταν η απελευθέρωση του Οτσαλάν και η αναγνώριση του Ροζαβά.

Η πορεία ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής από τον κυκλικό κόμβο κοντά στο εργοστάσιο «Κάρλσπεργκ» στα όρια Λατσιών και Ιδαλίου και κατευθύνθηκε προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το μεσημέρι οι συμμετέχοντες πορεύτηκαν προς την Πρεσβεία της Ελλάδας, όπου τοποθετήθηκε μαύρο στεφάνι στο περιτείχισμα του οικήματος. Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, η πορεία ολοκληρώθηκε ειρηνικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ