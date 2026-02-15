Έφυγε από τη ζωή ο Κύπριος επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Σιακόλας, αφήνοντας πίσω του μακρά και πολυσχιδή πορεία στον χώρο των κατασκευών και των επενδύσεων, καθώς και ισχυρό αποτύπωμα στο κυπριακό επιχειρείν.

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και από νεαρή ηλικία ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χώρο των μεγάλων έργων υποδομής.

Ο Κωνσταντίνος Σιακόλας γεννήθηκε σε οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον εργοληπτικό τομέα, ακολούθησε σπουδές πολιτικού μηχανικού και από νωρίς συνέδεσε την επιστημονική του κατάρτιση με την επιχειρηματική πράξη. Η επαγγελματική του διαδρομή ταυτίστηκε με τον όμιλο Ιωάννου & Παρασκευαΐδη (J&P Overseas), στον οποίο υπηρέτησε για περισσότερα από 49 χρόνια και διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 1977 διορίστηκε country manager στη Σαουδική Αραβία, καταγράφοντας μέχρι το 1992 εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων στα 1,4 δις δολάρια. Την ίδια χρονιά ανέλαβε γενικός διευθυντής, ενώ το 2000 έγινε εκτελεστικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετατροπή της κυπριακής εταιρείας σε διεθνή εργοληπτικό κολοσσό με δραστηριότητα σε τέσσερις ηπείρους. Ο ίδιος υπογράμμιζε συχνά ότι η επιτυχία βασίστηκε στη συνέπεια, στην εμπιστοσύνη με τους συνεργάτες και στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τις χώρες όπου δραστηριοποιήθηκε, ιδιαίτερα στον αραβικό κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

Φυτιρής: Στόχος τα «κεφάλια» των φατριών - Τι ανέφερε για Annie

ΠτΔ: Ιδιαίτερα σημαντική η πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης