Καρναβαλιστές εκδηλώσεις διεξάγονται σήμερα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό το οδικό δίκτυο.

Δήμος Λεμεσού:

Ο Δήμος Λεμεσού, με τη συγκατάθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου και σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού 2006 που αναφέρονται στη ρύθμιση της τροχαίας, καθώς και για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού στα πλαίσια των φετινών εκδηλώσεων του Καρναβαλιού, έχει αποφασίσει να εγκρίνει τα εξής ρυθμιστικά μέτρα:

1. Να κλείσουν προσωρινά για την τροχαία κίνηση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026:

Το τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την ελεγχόμενη συμβολή με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (Εναέριος) μέχρι τη συμβολή με την οδό Ανεξαρτησίας, μεταξύ των ωρών 08:00 και 19:00.

Το τμήμα της οδού Σπύρου Αραούζου, από την ελεγχόμενη συμβολή με την Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, μέχρι τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Νικολαΐδη, μεταξύ των ωρών 10:30 και 19:00.

Δήμος Λευκωσίας:

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, η Λεωφόρος Κερύνειας, από τη συμβολή την με την Γλαύκου μέχρι με την συμβολή της με την οδό Καραβά θα είναι κλειστή.(Εξωτερικά Ιατρεία Αγλαντζιάς), καθώς και οι πάροδοί της που εφάπτονται στη Λεωφόρο Κερύνειας, θα είναι κλειστές για όλα τα οχήματα από τις 08:00 έως τις 18:00, λόγω της καρναβαλίστικης παρέλασης.

Το σημείο εκκίνησης της παρέλασης θα είναι στη συμβολή της Λεωφόρου Κερύνειας με Γλαύκου Κληρίδη και ο τερματισμός στη συμβολή της οδού Καραβά με τη Λεωφόρο Κερύνειας.

Για τη διακίνηση των πολιτών στη βόρεια πλευρά της Λεωφόρου Κερύνειας και στις παρόδους βόρεια της Λεωφόρου (στο τμήμα που θα παραμείνει κλειστό), θα χρησιμοποιείται η παράκαμψη από τη Λεωφόρο Γλαύκου Κληρίδη προς την οδό Κενταύρου και αντίστοιχα από την οδό Νίκου Κωσταντίνου προς την οδό Τροοδιτίσσης.

Όσον αφορά τη διακίνηση στη νότια πλευρά της Λεωφόρου Κερύνειας, θα χρησιμοποιείται η διαδρομή Λεωφόρος ΡΙΚ – οδός Θεσσαλονίκης – οδός Εγνατίας – οδός Καραβά και αντίστροφα, ανάλογα με την πορεία του οχήματος, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις παρόδους της Λεωφόρου Κερύνειας, οι οποίες θα λειτουργούν ως αδιέξοδα λόγω της παρέλασης.

Παρακαλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων του Δήμου και της Αστυνομίας.

Επισυνάπτεται ο χάρτης με τους προτεινομένους χώρους στάθμευσης και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Απολογούμαστε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδέχεται να προκληθεί.

Σας περιμένουμε όλους να ξεφαντώσουμε μαζί!

Δήμος Λάρνακας:

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι λόγω της Καρναβαλιστής Παρέλασης αρμάτων και ομάδων, θα ισχύσουν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν το κλείσιμο δρόμων ως ακολούθως: