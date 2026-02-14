Υπερχείλισαν τα φράγματα Κλήρου και Πωμού, σύμφωνα με εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών οδήγησε τους δύο ταμιευτήρες σε πλήρη πληρότητα, με τα πλάνα της υπερχείλισης να προκαλούν θετικά σχόλια, ιδιαίτερα εν μέσω της γενικότερης ανησυχίας για τα χαμηλά αποθέματα νερού σε παγκύπρια κλίμακα.

Βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα, 14 Φεβρουαρίου 2026, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την υπερχείλιση του φράγματος της Κλήρου.

Η εικόνα της υπερχείλισης προκαλεί ενθουσιασμό στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς έρχεται μετά από περίοδο έντονης ξηρασίας και χαμηλής πληρότητας στα περισσότερα φράγματα της Κύπρου.

Παράλληλα κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου υπερχείλισε και το φράγμα του Πωμού, χωρητικότητας 890 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού, έπειτα από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που ενίσχυσαν τα υδάτινα αποθέματα της περιοχής, την ώρα που η συνολική πληρότητα των φραγμάτων στις ελεύθερες περιοχές παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Επαρχιακός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου, Χάρις Κασιουλής, ανέφερε πως η υπερχείλιση ήταν αναμενόμενη, καθώς το φράγμα είχε ήδη προσεγγίσει το ανώτατο επίπεδο πληρότητάς του από την Παρασκευή, ενώ οι επιπρόσθετες βροχές οδήγησαν στην πλήρη αναπλήρωσή του νωρίς το πρωί.

Όπως σημείωσε, παρότι πρόκειται για ένα από τα μικρότερα φράγματα της Κύπρου, η εικόνα της υπερχείλισης αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά από μια άνυδρη χρονιά, κατά την οποία τα υδάτινα αποθέματα παρέμειναν περιορισμένα. Η εξέλιξη αυτή, ανέφερε, «μας δίνει μια αισιόδοξη οπτική για το τι έπεται», επισημαίνοντας παράλληλα πως οι θετικές εισροές που καταγράφηκαν και σε άλλα φράγματα ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω βελτίωση της υδρολογικής εικόνας.

«Η υπερχείλιση δεν αποτελεί μόνο ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, αλλά και μια ουσιαστική περιβαλλοντική ανάσα για το τοπικό οικοσύστημα. Η ενίσχυση των υδάτινων πόρων συμβάλλει στη στήριξη της βιοποικιλότητας, στην αναζωογόνηση της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, καθώς και στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων» είπε.

Κάτοικοι έσπευσαν στο σημείο για να παρακολουθήσουν το θέαμα και να δουν από κοντά τις εικόνες με το νερό που ρέει από το φράγμα.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πωμού του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, Ανδρέας Διονυσίου, αναφέρθηκε στη σημασία του φράγματος για τον πρωτογενή τομέα της ευρύτερης περιοχής, σημειώνοντας πως από αυτό αρδεύονται θερμοκήπια, μόνιμες δενδρώδεις καλλιέργειες και φυτείες κηπευτικών. Ενδεικτικά ο κ. Διονυσίου ανέφερε πως πέραν από το θέαμα που προσφέρει μια υπερχείλιση, ο υδατοφράκτης Πωμού αρδεύει τις κοινότητες Πωμού, Παχύαμμου και Νέων Δημάτων προσφέροντας την δυνατότητα στους γεωργούς να καλλιεργήσουν και να αρδεύουν τα αγροτεμάχια τους για ολόκληρη την χρονιά.

Η επάρκεια νερού, είπε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Στην περιοχή του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς βρίσκονται επίσης το φράγμα Ευρέτου, το τρίτο μεγαλύτερο της Κύπρου με χωρητικότητα 24 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, καθώς και τα φράγματα Αργάκας και Αγίας Μαρίνας, με διαφοροποιήσεις ως προς τα επίπεδα πληρότητας.