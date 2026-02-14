Ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χαράλαμπος Χαριλάου, ξεκαθαρίζει ότι τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των δημόσιων νοσηλευτηρίων δεν αποτελούν χώρους εξέτασης για περιστατικά γρίπης Α.

Όπως αναφέρει, αποστολή των ΤΑΕΠ είναι η άμεση αντιμετώπιση επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και όχι η διαχείριση περιστατικών ήπιας συμπτωματολογίας.

«Η πρακτική προσέλευσης πολιτών στα ΤΑΕΠ για εξέταση γρίπης πρέπει να σταματήσει άμεσα, καθώς αποβαίνει εις βάρος των περιστατικών που πραγματικά κινδυνεύει η ζωή τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαριλάου υπενθυμίζει ότι η εξέταση για γρίπη μπορεί να γίνει με τη χρήση ειδικών διαγνωστικών τεστ, τα οποία διατίθενται στην αγορά και στα φαρμακεία, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στον προσωπικό τους ιατρό για ιατρική καθοδήγηση.

Τονίζει επίσης ότι τα ΤΑΕΠ δεν υποκαθιστούν τους προσωπικούς ιατρούς, υπογραμμίζοντας πως το προσωπικό τους βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, εργάζεται εντατικά και με υψηλό επαγγελματισμό για τη διαχείριση σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με έκκληση προς το κοινό για υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών που έχουν πραγματική ανάγκη επείγουσας φροντίδα