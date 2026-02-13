Στη σύλληψη 28χρονο, που καταζητείτο για υπόθεση ναρκωτικών, προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για υπόθεση παράνομης κατοχής, και προμήθειας ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης και MDMA, ουσία γνωστή και ως «ecstasy», αδικήματα που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου, 2025, στην επαρχία Λεμεσού.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 28χρονου και εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.