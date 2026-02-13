Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου "δεν μπορεί και δεν πρέπει να καθίσταται πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων, ανήκει στους νέους της πατρίδας μας και οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμική υπευθυνότητα και προσανατολισμό στην παραγωγή ουσιαστικού έργου", αναφέρει ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ).

Σε ανακοίνωσή του εκφράζει "βαθιά ανησυχία και λύπη για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία του ΟΝΕΚ, μετά και τις παραιτήσεις τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαμορφωθείσα αδυναμία απαρτίας".

Καλεί "την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΟΝΕΚ διασφαλίζοντας ότι το δημόσιο συμφέρον και – κυρίως – το συμφέρον των νέων της Κύπρου θα παραμείνει στο επίκεντρο".

Ο ΚΟΚΕΝ θεωρεί ότι "η παρούσα κρίση αναδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΟΝΕΚ μέσα από ένα σύγχρονο, ξεκάθαρο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, με διακριτούς ρόλους, λογοδοσία, μηχανισμούς πρόληψης συγκρούσεων και διασφάλιση θεσμικής συνέχειας, είναι απαραίτητο ώστε να αποτρέπονται παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον".

Τέλος, διαβεβαιώνει, ότι "παραμένει στη διάθεση της πολιτείας για συμβολή σε έναν ειλικρινή και θεσμικό διάλογο με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο".

Πηγή: ΚΥΠΕ