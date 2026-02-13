Η Κύπρος κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το τρίτο τρίμηνο του 2025, με εκτίμηση μείωσης κατά 5,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Σε επίπεδο ΕΕ, οι εποχικά διορθωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκτιμώνται σε 828 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (819 εκατ. τόνοι CO2-eq). Ταυτόχρονα, το εποχικά διορθωμένο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι οικονομικοί τομείς με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις εκπομπές ήταν τα νοικοκυριά (+3,6%) και η μεταποίηση (+1,4%), ενώ ο μόνος τομέας που καταγράφηκε μείωση, ήταν αυτός της ηλεκτροδότησης, του αερίου, του ατμού και της παροχής κλιματισμού (-0,8%).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, οι εποχικά διορθωμένες εκπομπές παρέμειναν σταθερές, ενώ το εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,6%.

Συνολικά, το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι εκπομπές αερίων μειώθηκαν σε 10 χώρες της ΕΕ και αυξήθηκαν σε 17 χώρες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο. Η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη μετά την Εσθονία (-17,4%) και τη Σλοβενία (-5,7%). Από τις 10 χώρες που μείωσαν τις εκπομπές, μόνο η Λιθουανία κατέγραψε ταυτόχρονα μείωση του ΑΕΠ, ενώ οι υπόλοιπες χώρες, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία, παρουσίασαν μείωση εκπομπών παρά την αύξηση ή σταθερότητα του ΑΕΠ.

