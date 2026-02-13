Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σήμερα στην παράδοση 500.000 δόσεων εμβολίου κατά του ιού της αφθώδους πυρετού (FMD), τύπου SAT1, στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δόσεις προορίζονται για την ενίσχυση των εμβολιαστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Κύπρου, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Τα εμβόλια, τα οποία σύμφωνα με σχετική ενημέρωση διατέθηκαν από την ευρωπαϊκή τράπεζα εμβολίων, παρέχονται ως επείγουσα βοήθεια με στόχο την ενίσχυση της ανοσίας των ευπαθών πληθυσμών ζώων και τη μείωση του κινδύνου περαιτέρω μετάδοσης της νόσου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμβάλλει στην προστασία των μέσων διαβίωσης των αγροτών, στη διασφάλιση της υγείας των ζώων και στον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της νόσου τόσο σε άλλα μέρη του νησιού όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση στην Κύπρο και θα αξιολογεί περαιτέρω ανάγκες, προκειμένου να διασφαλίσει μια αποτελεσματική και αναλογική αντιμετώπιση της νόσου.

Πηγή: ΚΥΠΕ