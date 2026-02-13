Στα λευκά «ντύθηκαν» ξανά οι πιο ψηλές κορυφές του Τρόοδους, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται χιονόπτωση στην περιοχή.

Σε φωτογραφία και βίντεο που δημοσίευσε το Kitasweather από το χιονοδρομικό κέντρο του Τροόδους, έχει ήδη σχηματιστεί στρώμα χιονιού.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία επηρεάζει και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, ενώ παραμένει σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου.

Δείτε Live είκονα

Διαβάστε επίσης: Βροχερό το σκηνικό και το Σάββατο – Έρχεται σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας