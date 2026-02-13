Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην κατεχόμενη Λευκωσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 14:20 στον δρόμο Αμμοχώστου – Λευκωσίας. Η «αστυνομία» αποδίδει το συμβάν σε απροσεξία του οδηγού.

Συγκεκριμένα ο οδηγός του λεωφορείου απώλεσε τον έλεγχο, προσέκρουσε αρχικά στο διαχωριστικό στηθαίο και ακολούθως συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του, διασχίζοντας τον κυκλικό κόμβο.

Στη συνέχεια, χτύπησε σε πέτρινο τοίχο στην αριστερή πλευρά του δρόμου και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι βάθους περίπου 6 μέτρων, όπου και ακινητοποιήθηκε στους τροχούς του.

Από την πτώση τραυματίστηκαν ο οδηγός του λεωφορείου καθώς και ένας επιβάτης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο «νοσοκομείο».