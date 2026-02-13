Η Κύπρος καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στη διάμεση ηλικία του πληθυσμού της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Όπως αναφέρεται, στις 1 Ιανουαρίου 2025, η διάμεση ηλικία στην Κύπρο και στη Σλοβακία αυξήθηκε κατά 4,0 έτη, σε σύγκριση με το 2015.

Πιο συγκεκριμένα, η διάμεση ηλικία στην Κύπρο ανέβηκε από τα 37 έτη το 2015, στα 41 έτη το 2025.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία, από το 2015, η διάμεση ηλικία σε επίπεδο ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,1 έτη (από 42,8 έτη). Αύξηση σημειώθηκε σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Γερμανία και τη Μάλτα, όπου καταγράφηκε μείωση κατά 0,4 έτη. Μετά την Κύπρο και τη Σλοβακία, σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (+3,9 έτη), την Ελλάδα, την Πολωνία (+3,8 έτη) και την Πορτογαλία (+3,7 έτη).

Παράλληλα, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού ανήλθε στα 44,9 έτη, δηλαδή το ήμισυ των κατοίκων είναι μικρότερο και το άλλο ήμισυ μεγαλύτερο και κυμαίνεται μεταξύ 39,6 ετών στην Ιρλανδία και 49,1 ετών στην Ιταλία

Σύμφωνα με την Eurostat, η εκτιμώμενη μέση ηλικία του γηγενούς πληθυσμού στις χώρες της ΕΕ ήταν 2,1 έτη υψηλότερη από εκείνη του πληθυσμού που γεννήθηκε στο εξωτερικό (45,2 έτη έναντι 43,1 ετών).

Πηγή: ΚΥΠΕ