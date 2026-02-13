Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου, για το φαινόμενο της εξαφάνισης ζώων.

Η Κίνηση καλεί τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες, να προχωρήσουν σε ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και να διασφαλίσουν ότι θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

«Η κακοποίηση, η παράνομη παγίδευση ή η απομάκρυνση ζώων αποτελεί απαράδεκτη πρακτική και συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας», τονίζει η ανακοίνωση.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή μας για τις αυξανόμενες καταγγελίες σχετικά με τις εξαφανίσεις γάτων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Τα περιστατικά αυτά προκαλούν δικαιολογημένη αναστάτωση στους πολίτες και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την προστασία και την ευημερία των ζώων.

Η κακοποίηση, η παράνομη παγίδευση ή η απομάκρυνση ζώων αποτελεί απαράδεκτη πρακτική και συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας και των βασικών αρχών μιας σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας. Η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση αλλά και δείκτης κοινωνικής ευαισθησίας και ανθρωπιάς.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα και σε βάθος όλες τις καταγγελίες, να προχωρήσουν σε ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και να διασφαλίσουν ότι θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Παράλληλα, ζητούμε την ενίσχυση των ελέγχων και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Απευθύνουμε επίσης έκκληση προς το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρχές. Η συνεργασία πολιτών, οργανώσεων και κράτους είναι καθοριστική για την προστασία των ανυπεράσπιστων ζώων.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα και να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού προς κάθε μορφή ζωής και την ενίσχυση της φιλοζωικής κουλτούρας στην κοινωνία μας.

Η προστασία των ζώων είναι ευθύνη όλων μας.