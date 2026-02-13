«Αρκετά μέλη του Ταμείου Θήρας έχουν γίνει δέκτες εκβιασμών, εμπρησμών και κακόβουλων ενεργειών από κακοποιά στοιχεία και λαθροθήρες, ενέργειες που είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες από το σύνολο της κοινωνίας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, καταδικάζοντας τον εμπρησμό οχημάτων του Ταμείου Θήρας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ευρύχου την Πέμπτη.

«Οι οργανώσεις ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές την έναρξη διερεύνησης των κακόβουλων ενεργειών και την προσαγωγή των υπόπτων ενώπιον της Δικαιοσύνης», σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι έχουν ζητήσει και συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας, ώστε να συζητήσουν την αύξηση των μέτρων ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ταμείου.

Υπογραμμίζουν, παράλληλα, «ότι το σύνολο του προσωπικού του Ταμείου Θήρας - από τον Προϊστάμενο και τη διευθυντική ομάδα μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο - εργάζεται συνεχώς και ακατάπαυστα, 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, που είναι η προστασία της θήρας και της πανίδας, η αγροπυρόσβεση, η πάταξη της λαθροθηρίας και της παρανομίας γενικότερα».

Διαβεβαιώνουν, τέλος, ότι «το προσωπικό του Ταμείου Θήρας θα συνεχίσει να εφαρμόζει κατά γράμμα και πιστά όσα προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες που η ίδια η Πολιτεία έχει θεσπίσει, επιτελώντας στο ακέραιο τον ρόλο που η Πολιτεία τού έχει εμπιστευτεί».

Πηγή: ΚΥΠΕ