Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ από τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Στην προειδοποίηση αναφέρεται ότι συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να ενισχύονται. Η συνολική βροχόπτωση κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, δυνατό να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά το 24ωρο και η ένταση της βροχής τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας:

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, η οποία θα υποχωρήσει μέχρι το βράδυ, ωστόσο από τη Δευτέρα αναμένεται να επανεμφανιστεί.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, ενώ σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης και σταδιακά τοπικά μέχρι πολύ κυματώδης.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, ενώ σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ, αλλά στα παράλια πολύ ισχυροί και παροδικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης και σταδιακά στα δυτικά μέχρι τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, αλλά σύντομα τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης, για να καταστεί αργότερα κυματώδης και τοπικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ την Τρίτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

H θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.