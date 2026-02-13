Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και της διευκόλυνσης των πολιτών, η Αστυνομία προχώρησε στην τοποθέτηση τερματικών συσκευών POS για πληρωμές με τραπεζική κάρτα, σε συνολικά 24 σημεία παγκύπρια.

Συγκεκριμένα, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, τερματικά POS έχουν τοποθετηθεί στις ακόλουθες υπηρεσίες, Τροχαία Αρχηγείου, Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών (CRO), ΥΠΕΓΕ, Πυροβόλα Όπλα, Λογιστήριο.

Επιπλέον, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου, Αμμοχώστου, καθώς και στο διαμέρισμα Μόρφου, έχουν τοποθετηθεί τερματικά POS σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών (ΑΔΕ), σε λογιστήρια, γραφεία πυροβόλων όπλων, κά.

Παράλληλα, POS έχουν εγκατασταθεί και στους Αστυνομικούς Σταθμούς Πόλεως Χρυσοχούς και Κάτω Πύργου.

Σημειώνεται ότι, οι πληρωμές μέσω POS θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας των ταμείων.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις ενέργειες εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

