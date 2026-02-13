Μέλος ειδικής ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA) ορίστηκε η Αγγέλικα Θεοφάνους, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Ενέργειες της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (ΑΠΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΠΕΚ, η AMLA προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενης από περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων εποπτικών αρχών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου για οντότητες του μη χρηματοοικονομικού τομέα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της αποστολής της.

Προστίθεται ότι η επιλογή των μελών έγινε έπειτα από «αυστηρή και ιδιαίτερα απαιτητική» διαδικασία αξιολόγησης, στη βάση εμπειρογνωμοσύνης, εξειδικευμένης γνώσης και επαγγελματικής επάρκειας.

Η ΑΠΕΚ αναφέρει, επίσης, ότι η κ. Θεοφάνους συγκαταλέγεται σε ολιγομελή ομάδα εμπειρογνωμόνων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που επελέγησαν για να εκπροσωπήσουν τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, κάτι που –όπως σημειώνεται– αναδεικνύει το επίπεδο εξειδίκευσης και την αναγνώριση που απολαμβάνει η Αρχή στον Ευρωπαϊκό εποπτικό χώρο.

Στο δελτίο τύπου επισημαίνεται ακόμη ότι η AMLA αποτελεί τον ανώτατο ευρωπαϊκό θεσμό στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με ρόλο στη διαμόρφωση ενιαίων εποπτικών προτύπων και μεθοδολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταληκτικά, η ΑΠΕΚ αναφέρει ότι η συμμετοχή της στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία και τη θεσμική βαρύτητα της Αρχής, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει να «συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ