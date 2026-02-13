Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας, στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης του πρώην προέδρου της τράπεζας «Otkritie», Ρούμπεν Αγανμπεγκιάν, έλαβε ασφαλιστικά μέτρα σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον οφειλέτη: μια βίλα στην Κύπρο, γη και διαμέρισμα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, καθώς και μετοχές σε κυπριακή εταιρεία.

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, που συνδέονται με τον τραπεζίτη και τη σύζυγό του Βερόνικα Μισιούτινα, εντοπίστηκαν από τον οικονομικό διαχειριστή της πτώχευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αγανμπεγκιάν, ο οποίος βρίσκεται εκτός Ρωσικής Ομοσπονδίας, αποφεύγει να μεταβιβάσει τα περιουσιακά στοιχεία, επιδεικνύοντας «κακή πίστη έναντι των πιστωτών». Για παράδειγμα, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με το οικόπεδο που το συνοδεύει στο δυτικό Μανχάταν αποκτήθηκε το 2017, ωστόσο, σύμφωνα με τον διαχειριστή, το ποσό του 1,5 εκατ. δολαρίων για την αγορά καταβλήθηκε από τον Ρούμπεν Αγανμπεγκιάν. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και με ημιτελή βίλα στην Κύπρο, επιφάνειας 181 τ.μ.

Τυπικά, ο Αγανμπεγκιάν και η Μισιούτινα είχαν συνάψει συμφωνία διανομής περιουσίας, ωστόσο το δικαστήριο την έκρινε άκυρη. Επιπλέον, σύμφωνα με τον διαχειριστή, στην κατοχή του οφειλέτη βρίσκονται 160 κοινές μετοχές μιας κυπριακής εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρωσικού μητρώου εταιρειών (ΕΓΡΥΛ), η εταιρεία αυτή κατέχει ομώνυμη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Μόσχα, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου και της διαχείρισης και υπό τον έλεγχό της βρίσκεται το Ιβανόβο Μηχανολογικό Εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία πτώχευσης. Το δικαστήριο τελικά έκανε πλήρως δεκτό το αίτημα του διαχειριστή, απαγορεύοντας τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Ο πρώην πρόεδρος της τράπεζας «Otkritie» Ρούμπεν Αγανμπεγκιάν κηρύχθηκε σε κατάσταση αφερεγγυότητας την άνοιξη του περασμένου έτους, έπειτα από πρωτοβουλία της Δημόσιας Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνική Τράπεζα ‘Trust’».