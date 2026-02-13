Νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την άμυνα καταδεικνύει την έντονη ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών για την ασφάλεια των χωρών τους και τις αυξημένες προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων, ποσοστό 52%, εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ικανότητά της να ενισχύσει την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Στην Κύπρο, το ποσοστό εμπιστοσύνης είναι σημαντικά υψηλότερο, φτάνοντας το 73%, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από τις 5 έως τις 12 Ιανουαρίου 202, .επιβεβαιώνει ότι η άμυνα και η ασφάλεια αποτελούν βασική προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η Κύπρος, με τα υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης και ανησυχίας, αναδεικνύεται ως μια χώρα που υποστηρίζει ενεργά την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 27% των Ευρωπαίων πολιτών συμφωνεί απόλυτα και το 41% συμφωνεί μέχρι ενός σημείου ότι η ασφάλεια της χώρας τους απειλείται στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, φτάνοντας συνολικά στο 68%. Στην Κύπρο, το αντίστοιχο ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς το 23% συμφωνεί απόλυτα και το 53% συμφωνεί μέχρι ενός σημείου, φτάνοντας συνολικά στο 76%. Επίσης, το 12% των Ευρωπαίων εκτιμά ότι η προσωπική τους ασφάλεια κινδυνεύει απόλυτα και το 30% μέχρι ενός σημείου, φτάνοντας συνολικά στο 42%, ενώ στην Κύπρο το 17% συμφωνεί απόλυτα και το 35% μέχρι ενός σημείου, φτάνοντας συνολικά στο 52%.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια, το 32% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενδύει αρκετά, ενώ το 42% πιστεύει ότι επενδύει περίπου το σωστό ποσό. Στην Κύπρο, το 26% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενδύει αρκετά, ενώ το 47% πιστεύει ότι επενδύει περίπου το σωστό ποσό. Εσωτερικά, το 26% θεωρεί ότι η ίδια η Κύπρος δεν επενδύει αρκετά, ενώ το 51% πιστεύει ότι επενδύει περίπου το σωστό ποσό. Επίσης, το 29% των Κυπρίων που θεωρούν ότι η ασφάλεια της χώρας τους απειλείται, πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενδύει αρκετά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 32%.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 513 Κυπρίων πολιτών ηλικίας 15 ετών και άνω, ενώ συνολικά συμμετείχαν 27.292 πολίτες από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η κυπριακή κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα θετική απέναντι στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ