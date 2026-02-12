Στο εντυπωσιακό της άρμα και με στολή υπό μορφή του λουλουδιού αμαρυλλίς, η Αμαρυλλίς Κυριάκου έκανε, το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, μια εντυπωσιακή είσοδο στο κέντρο της Λεμεσού, όπου στέφθηκε ως η νέα «Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας, εγκαινιάζοντας και επίσημα την καρναβαλίστικη περίοδο.

Σε χαιρετισμό του, παρουσία του δημοτικού συμβουλίου και πλήθους κόσμου, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι «από σήμερα η Λεμεσός φορά επίσημα τα αποκριάτικα της και αναδεικνύεται ξανά η βασίλισσα των γιορτών της Κύπρου».

Πρόσθεσε ότι «από απόψε η πόλη μας παραδίδεται στη χαρά, στη σάτιρα, τη μουσική, στη δημιουργική τρέλα, που μόνο το Λεμεσιανό καρναβάλι ξέρει να προσφέρει».

Ευχόμενος μια καλή βασιλεία στην νέα Βασίλισσα του Καρναβαλιού, είπε πως «η Αμαρυλλίς Κυριάκου, είναι μια γνήσια καρναβαλίστρια που ζει και υπηρετεί το θεσμό με αγάπη, ενέργεια και αφοσίωση».

Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι «το πάθος, ο ενθουσιασμός και η αυθεντική καρναβαλίστικη διάθεση θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές και αξέχαστες εικόνες» και κάλεσε όλους «να ζήσουν το πιο φαντασμαγορικό καρναβάλι της Λεμεσού και της Κύπρου ολόκληρης».

Της στέψης ακολούθησε καρναβαλίστικο πάρτι με τραγούδι και χορό, με τίτλο «Back to the 80s and 90s» με τους τραγουδιστές Τεύκρο Νεοκλέους και Μαριλένα Χαραλαμπίδου και μουσική από DJ.

Οι καρναβαλίστικες εκδηλώσεις της Λεμεσού, που θα διαρκέσουν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, συνεχίζονται την Παρασκευή με βραδιά κανταδόρων, στις 19:00, στην πλατεία του μεσαιωνικού κάστρου.





