Η έλλειψη εγγυήσεων μέσα στη συμφωνία Mercosur για τον πλήρη σεβασμό των γεωγραφικών ενδείξεων, αφήνει το χαλλούμι έκθετο σε απομιμήσεις από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, σημειώνει με ανακοίνωσή της η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου (ΠΚΚ), η οποία θα λάβει μέρος στη διαμαρτυρία που διοργανώνεται το Σάββατο.

Όπως αναφέρει η ΠΚΚ, «η συμφωνία ΕΕ–Mercosur συνιστά πλήγμα για την οικονομία και την επισιτιστική ασφάλεια της Κύπρου. Για την Κύπρο, η προστασία του χαλλουμιού και γενικά του πρωτογενούς τομέα είναι όρος οικονομικής επιβίωσης».

Προσθέτει επίσης πως «στην Κύπρο και στην Ευρώπη, οι κτηνοτρόφοι και οι καλλιεργητές εκφράζουν φόβους για την εισροή φθηνών κρεάτων και γεωργικών προϊόντων που παράγονται με τη χρήση φυτοφαρμάκων στις χώρες της Mercosur που έχουν απαγορευτεί εδώ και δεκαετίες στην ΕΕ. Αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό. Είναι μια ανισομερής συμφωνία συμφερόντων, είναι μια σύγκρουση των μεγάλων βιομηχανιών με τους αγρότες και κτηνοτρόφους».

Η Περιβαλλοντική Κίνηση αναφέρει πως «η συμφωνία ΕΕ–Mercosur είναι μια αποικιοκρατικού τύπου ανταλλαγή που εξυπηρετεί τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα εξάγουν τεχνολογία και υπηρεσίες, θυσιάζοντας όμως τον αγροτικό τομέα». «Το αποτέλεσμα τέτοιων συμφωνιών, αν περάσουν χωρίς δραστικές αλλαγές, θα είναι η καταστροφή της κυπριακής υπαίθρου», προσθέτει.

Η ΠΚΚ συντάσσεται με τις θέσεις των αγροτικών οργανώσεων για την εν λόγω συμφωνία και καλεί του πολίτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο το πρωί, με πορεία από την Πλατεία Ελευθερίας προς το Σπίτι της ΕΕ και το Προεδρικό Μέγαρο.

